«Важна не столько суровость, сколько неотвратимость наказания»: прокурор Алтайского края о громких делах и досудебных соглашениях

Антон Герман говорит, что работа прокуратуры должна строиться на принципах открытости и гласности Фото: Виталий БАРАБАШ

Есть мнение, что особый порядок рассмотрения уголовного дела – возможность избежать сурового наказания. О том, так ли это и о резонансных делах региона в интервью представителям Сибирской медиагруппы Андрею Абрамову и Виктории Крахмалевой рассказал Антон Герман, прокурор Алтайского края.

Громкие дела и неотвратимость наказания

– За последние два года у нас было немало резонансных дел в отношении представителей власти. В основном это коррупционные истории. Некоторых обвиняемых приговорили к условным срокам и штрафам. Считаете ли вы это наказание достаточным?

– Опыт показывает, что результативность борьбы с преступностью определяется не столько суровостью наказания, сколько его неотвратимостью. Если бы все решения лежали в плоскости усиления карательных мер, не нужна была бы наука уголовного права. Наказание назначается с учетом обстоятельств дела, личности подсудимого, характера и степени его общественной опасности, поведения до и после преступления, возмещения и заглаживании ущерба.

– Многие считают, что особый порядок рассмотрения уголовного дела – новая индульгенция для коррупционеров. Некоторые сдают подельников и тем самым снижают себе срок. Действительно ли это так?

– Нужно разделять особый порядок, упрощенную схему судопроизводства, как таковую и преференции, которые дает досудебное соглашение. В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ особый порядок применяется только по отношению к делам небольшой и средней тяжести. Возможность рассмотрения дела в особом порядке есть также для тех, с кем заключены досудебные соглашения. Эта норма предусмотрена законом как раз для повышения и усиления работы по выявлению коррупционных преступлений.

Мы тоже прекрасно понимаем, что по многим уголовным делам, к сожалению, проходит время и без достаточной доказательной базы доказать факт получения или передачи взятки достаточно сложно, если человек не идет на заключение досудебного соглашения, изложения обстоятельств и доказательств. Здесь политика государства направлена на то, чтобы выявлять все коррупционные схемы. Инструмент досудебных соглашений как раз и работает в этом направлении.

Это нельзя считать индульгенцией, наказание все равно назначается, но с учетом определенных требований закона. Случаи, когда заключается досудебное соглашение – единичные.

– Получается, что если ты заключаешь досудебное соглашение, то это не означает, что твое дело рассмотрят в особом порядке?

– Когда мы заключаем досудебное соглашение, это автоматически не означает, что дело будет рассмотрено в особом порядке. По итогам расследования мы оцениваем. Если человек на себя берет обязательства сообщить дату, время, место и иные обстоятельства совершения конкретного преступления, мы смотрим, каким образом этот пункт досудебного соглашения он исполнил, какие сведения он предоставил, какие документы выдал, каким образом способствовал установлению и доказыванию вины.

Работа в команде

– Существует ли какая-то межведомственная конкуренция по громким делам или соблюден баланс интересов и все работают в тандеме?

– Межведомственной конкуренции нет. Есть конструктивное взаимодействие, основой для которого являются полномочия прокуратуры по координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

– Вы уже пообщались с руководителями наших ключевых силовых ведомств?

– Мы пообщались, познакомились, провели совместные координационные совещания. Обсуждали, в частности, соблюдение конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве.

– Планируете ли изменить информационную политику ведомства?

– Мы исходим из того, что наша работа должна строиться на принципах открытости и гласности результатов надзорной деятельности органов прокуратуры. Монтироим публикации журналистов, проводим проверки. Важно наладить обратную связь, чтобы и журналисты видели, что есть отклик на их материалы, что выявлены нарушения, достигнуты результаты. Кроме того, стараемся оперативно и в большем объеме давать информацию по восстановлению нарушенных прав граждан.

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