На Алтае трагически погиб главврач стоматологической поликлиники

Антон Пономаренко Фото: предоставлено пресс-службой

При трагических обстоятельствах скончался главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Антон Пономаренко. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

- Печальная новость. Трагически погиб главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Антон Пономаренко. Антон Аркадьевич являлся ведущим стоматологом-хирургом республики, а с 14 сентября 2017 года назначен главным врачом учреждения, - сообщают в ведомстве.

По словам знакомых с ситуацией, он был на охоте и перевернулся на квадроцикле. 700-килограмовая махина придавила его. Врач погиб на месте происшествия.

Антон Пономаренко родился в Горно-Алтайске, а обучался в Алтайском государственном медицинском университете и после его окончания вернулся на историческую родину. Несмотря на занимаемую высокую должность, он сам проводил сложные операции, активно внедрял профилактические программы в детской стоматологии. Числился главным внештатным стоматологом республиканского минздрава.

Среди коллег и подчиненных пользовался огромным авторитетом. Любили его и пациенты. Поэтому уход из жизни такого специалиста стал ударом для многих.

За годы своей карьеры Пономаренко не единожды был награжден различными грамотами.

В обычной же жизни Антон Аркадьевич был любящим мужем и многодетным отцом: у него остались четверо детей. Он увлекался спортом и даже собрал волейбольную команду, которая занимала призовые места.

- Антон Аркадьевич безумно любил свою работу и отдавался ей полностью, вкладывая в каждого пациента все свои знания и умения.Министерство здравоохранения, Ассоциация врачей Республики Алтай выражают глубокие соболезнования родным и близким Антона Аркадьевича Пономаренко, - добавляют в ведомстве.

Напомним, месяц назад в Барнауле также трагически погиб известный врач-стоматолог-хирург Павел Шаргунов. Близкие медики рассказали, что в тот день он катался на аквабайке. Гидроцикл врезался в мель. На место происшествия были вызваны медики, но Павел скончался до их приезда. У него осталась жена и двое детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае трагически погиб главврач стоматологической клиники Павел Шаргунов

В Алтайском крае трагически ушел из жизни стоматолог-хирург и главный врач клиники «Карат» Павел Шаргунов (подробнее)