На Алтае трагически погиб главврач стоматологической клиники Павел Шаргунов

Павел Шаргунов Фото: скриншот страницы www.instagram.com/karat_stomclinic/

В Алтайском крае трагически ушел из жизни стоматолог-хирург и главный врач клиники «Карат» Павел Шаргунов. Об этом сообщают его коллеги на лечебницы в Instagram.

- Трагически ушел из жизни наш друг, коллега, талантливый стоматолог-хирург и главный врач клиники «Карат» Шаргунов Павел Анатольевич. Его не стало в субботу в возрасте 38 лет. Глубокие соболезнования родным и близким Павла Анатольевича. Его уход - тяжёлое горе для семьи и невосполнимая потеря для медицины. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Скорбим, - говорится в сообщении.

Церемония прощания с медиком проходит сегодня, 7 сентября, в Иоанно-Богословский церкви по адресу: г. Барнаул, ул. Шумакова, 25А.

Как пишет «Толк» со ссылкой на друга семьи погибшего, 4 сентября Шаргунов катался на гидроцикле по протоке Оби у микрорайона Восточного. По предварительным данным, его аквабайк врезался в мель. Павел получил травмы и скончался до приезда скорой.