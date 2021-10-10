Первыми не нападают: на Алтае медведи стали выходить к людям

Голодные медведи не ложатся в спячку, они ищут пропитание Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Нехватка кормовой базы вынуждает медведей выходить из своих привычных мест обитания. В Алтайском крае это особо распространено осенью. Специалисты министерства природных ресурсов и экологии рассказали, как спастись от косолапова.

В это время медведя можно встретить не только в лесу, но и на личном подворье или даже в городе.

- Многие люди живут, работают и отдыхают в местах обитания косолапых. Медведи — умные, любопытные и лишних приключений себе не ищут. Медведь такое животное, что первым на человека никогда не нападет. Многие молодые особи выходят из любопытства. При встрече с медведем не надо поддаваться панике. Однако иногда хищники угрожают человеку, и лишь в редких - нападают. Это бывает, когда встреча с человеком происходит для них неожиданно или представляет угрозу для себя, своего потомства или своей добычи, - говорит Евгений Батурин, начальник отдела учета и использования объектов животного мира управления охотничьего хозяйства Минприроды АК.

Так буквально несколько дней назад медвежонок с чипом на ухе вышел с территории Алтайского заповедника в Республике Алтай к людям. Он прибился к жилому домику и сердобольные люди накормили его овощами и фруктами. Судя по опубликованному в социальных сетях видео, косолапый был очень голоден. Он жадно накинулся на то, что ему дали.

-На сегодняшний день в регионе насчитывает более 1300 особей, молодые медведи отбиваются от матерей, учатся жить самостоятельно – в помощь им инстинкты, которые заложены самой природой. Кроме того, мишки начинают терять кормовую базу – трава уже не та, лакомые кукурузные поля убрали, а ведь кто-то из неопытных мог не в полной мере нагулять жир на долгую спячку, - говорят в минприроды.

Соответственно, если медведь не смог до настоящего времени сделать достаточные запасы, то и в спячку он голодным не ляжет, а это значит, что он будет выходить к людям до тех пор, пока не наестся.

Вообще, человек медведю как объект не интересен. У него простые животные потребности. Если же встреча с косолапым все же произошла, то необходимо постараться успокоиться и следовать правилам:

- не подходить к медведю, постараться обойти его стороной,

- не убегать, потому как погоня за жертвой – это естественный инстинкт хищника,

- не делать резких движений,

- не поворачиваться спиной,

- крикнуть – медведь боится громких звуков.

А еще специалисты настоятельно просят не подкармливать медведей. Так, они отучаются самостоятельно искать себе пропитание и привыкают искать его у людей, а как мы уже знаем, встреча с ними не сулит ничего хорошего.

Также при появлении медведя в населенном пункте следует сообщить об этом в местную администрацию, в полицию, на федеральную горячую линию лесного и охотничьего надзора 8-800-100-94-00 (по всей России) или на региональный номер: 8(3852) 29-68-16; 8(3852) 29-68-23.

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