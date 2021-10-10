Раздражительность, бессонница и другие симптомы: как понять, что пора обращаться к психиатру

Уже несколько лет Алтайский край среди регионов-лидеров по психическим расстройствам Фото: Герман Архаров

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В Алтайском крае под наблюдением психиатров находится около 17 тысяч человек. О том, как именно помогают пациентам и как понять, когда нужно обращаться к специалистам, рассказала Марина Вдовина, главный внештатный психиатр региона.

Число обращений растет

Уже несколько лет Алтайский край среди регионов-лидеров по психическим расстройствам.

– Речь идет про психические расстройства, которые мы называем пограничными. Например, это депрессии, тревоги, расстройства личности. У нас в регионе есть единственный в Сибирском федеральном округе психотерапевтический центр, благодаря чему, в том числе, хорошая выявляемость заболеваний. Они лечатся и после этого не беспокоят человека, – отметила Марина Геннадьевна.

На число пациентов влияют и особенности региона: большой отток населения, невысокие зарплаты. Все это не может ни откладывать отпечаток на психическое состояние человека, у некоторых начинаются тревоги и депрессии. Кроме того, свой вклад вносит и пандемия.

Марина Вдовина Фото: Герман Архаров

– Если в прошлом году посещаемость Алтайской краевой клинической психиатрической больницы была довольно низкой из-за ограничений, то сейчас мы вернулись к оказанию плановой помощи и видим небольшой рост числа пациентов, которые перенесли ковид, – говорит главный внештатный психиатр региона. – Люди жалуются на астению, слабость, упадок сил, им ничего не хочется делать. Это лечится как с помощью психотерапевтических методик, так и медикаментозно.

Эксперт добавила, что иногда единственной причиной плохого самочувствия пациента является перенесенный коронавирус, но порой к этому добавляются и другое, например, смерть близкого человека, проблемы в семье или на работе.

Бояться не стоит

Многие стесняются обращаться к психиатру и до последнего откладывают визит, делать этого, конечно же, не стоит.

– Почему-то многие в нашем обществе считают визит к психиатру чем-то стыдным, – рассказывает Марина Вдовина. Эта стигма есть в обществе. Если пациент просит, то в больничном никогда не пишем психиатрический профиль. Указываем просто – врач-невролог или терапевт. Часто приходится объяснять, что если расстройство не подлежит диспансерному наблюдению, то на учет никого не поставят.

Психиатрические больницы находятся в 4 городах региона: Барнауле, Бийске, Рубцовске, Камне-на-Оби. Ежегодно только в стационаре Алтайской краевой клинической психиатрической больницы лечение проходят от 3-4 тысяч больных. Каждый поликлиника принимает до 400 пациентов. Почти столько же посещают дневной стационар. Чаще всего к специалистам обращаются женщины трудоспособного возраста. Кроме того, во время начала учебы или к концу года за помощью приходят и студенты, которые не справляются с большой нагрузкой.

– Психическое здоровье - это очень важно и его нужно беречь. Если у вас нарушился сон, снизилось настроение, появилась апатия, раздражительность, то следует обратиться к специалисту, чтобы не запустить это состояние. Нужно все проблемы решать на ранних стадиях, – отметила Марина Геннадьевна.

Попасть к специалисту просто – можно просто позвонить в регистратуру Алтайской краевой клинической психиатрической больницы по номеру +7 (3852) 76 27 46 и записаться на прием. Кроме того, психиатры работают и в районных больницах

Арттерапия и не только

Ирина Пеккер, заведующая кабинетом социально-психологической помощи краевой клинической психиатрической больницы, говорит, что важно не только снять симптомы, но и реабилитировать пациентов, вернуть их к нормальной жизни.

– У нас есть много различных занятий. Многие приходят с тревогой, депрессией и другими кризисными состояниями. Кроме того, есть реабилитация для людей с серьезными психическими заболеваниями. Подобраны разные методы помощи, например, мы помогаем трудоустроиться, вести полноценную социальную жизнь, – отметила Ирина Пеккер.

Арттерапия Фото: Герман Архаров

Особой популярностью пользуется арттерапия, экскурсии. Кроме того, при больнице работает кукольный театр, в котором ставят постановки

– Важно вытащить людей из своей скорлупы, – говорит Ирина Пеккер. – С помощью творчества включить функции головного мозгаа. Доказано, что даже человек с серьезными психическими заболеваниями, который занимается полезным делом с другими людьми, чувствует себя лучше.

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