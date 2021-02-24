Накануне Росстат опубликовал рейтинг регионов по числу психически нездоровых детей. Алтайский край занял третье место в списке. По словам заместителя главного врача краевого детского психдиспансера Виктора Ведяшкина, это связано с высокой выявляемостью, которая позволяет вовремя назначить лечение или наблюдение у специалистов.- Для детей и подростков Алтайского края уровень психических расстройств и расстройств поведения имеет достаточно высокое значение и сохраняет свою актуальность на протяжении ряда лет. Для доступности психиатрической помощи детям и подросткам в регионе построена четкая маршрутизация пациентов. Также тесное межведомственное взаимодействие позволяет выявлять несовершеннолетних, которым нужна психиатрическая медпомощь. При высокой первичной выявляемости произошло накопление общей заболеваемости психическими расстройствами у несовершеннолетних, - рассказал «Комсомолке» врач-психиатр.Это же подтверждают и данные Росстата: по итогам 2019 года Алтайский край стал вторым регионом по выявляемости душевнобольных детей. В настоящее время, по словам Ведяшкина, у психиатров в регионе наблюдаются больше 25 тысяч детей и пяти тысяч подростков. Эта статистика включает в себя непсихотические формы, то есть легкие. Кроме того, еще около 23 тысяч несовершеннолетних имеют «пограничную психическую патологию», в которую входят все психоневрологические заболевания и депрессивные состояния.Как сообщает NEWS.ru, чаще всего у детей находят такие заболевания, как умственная отсталость, психозы и состояния слабоумия. Причем больше всего душевнобольных несовершеннолетних проживают в больших городах. Специалисты полагают, что причиной является агрессивная среда мегаполисов.Также существуют и другие факторы риска возникновения психрасстройств: алкогольная зависимость родителей или недостаток/переизбыток микроэлементов. Так, если в организме ребенка недостаточно йода, то ему может грозить кретинизм. Особенно это касается регионов, которые находятся вдали от моря.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛидеры по числу психбольных: какими расстройствами чаще всего страдают жители Алтайского краяО том, как не стать заложником тревоги и депрессии, рассказала главный психиатр региона (подробнее)