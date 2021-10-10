Последние новости Алтая на 10 октября: более 80 тысяч зараженных ковидом, выбор имени для рыси и перевод денег под гипнозом

Число заболевших коронавирусом продолжает расти Фото: Олег УКЛАДОВ

Мы собрали последние новости Алтая на 10 октября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашем материале.

ИМЯ ДЛЯ РЫСИ

Сотрудники барнаульского зоопарка «Лесная сказка» предложили жителям Алтайского края придумать имя для маленькой рыси. Пользователи соцсетей активно откликнулись на просьбу и оставили десятки комментариев. Среди предложенных вариантов имени для пушистого жителя зоопарка – Лана, Нэнси, Мия, Бия, Залата, Лапуля и другие.

ГИПНОЗ

Жительница Республики Алтай перевела мошенникам более 1 млн рублей. Женщина взяла несколько кредитов и даже заложила машину в ломбард. Горожанка несколько дней переводила деньги, пока мошенник сам перестал выходить на связь.

– Каким образом мошеннику удалось несколько дней обманывать женщину, сейчас устанавливают полицейские. Сама потерпевшая поясняет, что точно не помнит детали разговора с мошенником, и в тот момент находилась под гипнозом. Теперь в течение нескольких лет она вынуждена выплачивать оформленные кредиты, – подчеркнули в МВД региона.

РОСТ ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ

Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Алтайском крае. Их уже свыше 80 тыс. человек.

– Из общего числа заболевших 905 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 50285 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 80134 заболевших: 17726 – у больных внебольничной пневмонией, 53606 – у заболевших ОРВИ, в 8802 случаях – бессимптомное течение, – отметили в оперштабе.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным ковидом находятся более 3 тыс. человек.