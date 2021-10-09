Спустя 10 лет в Бийске нашли обвиняемого в изнасиловании 22-летней девушки

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае задержали 44-летнего жителя Бийска, которого обвиняют в изнасиловании и разбойном нападении, совершенных в 2011 году. Горожанина доставили в отдел полиции из-за семейной ссоры и взяли образцы, которые подтвердили причастность к этим преступлениям. При этом мужчина так и не признал свою вину, пишет региональный Следком.

По данным следствия, десять лет назад в Бийске мужчина, угрожая убийством, изнасиловал 22-летнюю девушку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

– В связи с тем, что преступления против половой неприкосновенности и половой свободы были совершены в условиях неочевидности, длительное время мужчине удавалось оставаться безнаказанным, – сообщают в ведомстве. – Однако, несмотря на объективные факты, следователями-криминалистами и сотрудниками полиции, состоящими в группе по раскрытию и расследованию преступлений «прошлых лет» работа по установлению личности не прекращалась.

В августе этого года в отдел полиции Бийска доставили местного жителя, который устроил семейный скандал. По взятым у мужчины образцам и проведенным по ним экспертизам, в том числе и генетической, удалось подтвердить причастность к преступлениям.

– Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья), п. «б» ч.2 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением насилия к потерпевшей, соединенное с угрозой убийством), п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера с применением насилия, соединенные с угрозой убийством), – отметили в ведомстве.

Житель Бийска не признал свою вину и от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. Правоохранители завершили расследование уголовного дела и направили его в суд.

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