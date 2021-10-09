Гастроли октября 2021 в Барнауле: Григорий Лепс, Todes и «женский стендап»

Зрителям, которые посетят танцевальный спектакль Todes, обещают бурю эмоций. Фото: Олег УКЛАДОВ

Концерты, театральные постановки и стендап. Гастроли октября 2021 в Барнауле запомнятся выступлениями заслуженных артистов РФ, презентациями альбомов певцов современной эстрады и необычными спектаклями.

Григорий Лепс

Когда: 13 октября в 19.00

Где: Титов-арена

Адрес: Социалистический пр., 93

Цена билета: 2000 – 5200 рублей

Возрастные ограничения: 16+

Заслуженный артист России выступит со своей новой концертной программой. Рекордсмен по аншлагам исполнит известные хиты: «Я уеду жить в Лондон», «Самый лучший день», «Вьюга», «Она не твоя», «Рюмка водки на столе». Григорий Лепс часто удивляет свою публику, исполняя новые песни и малоизвестные композиции старых лет.

Todes. #Продолжение

Когда: 20 октября в 19:00

Где: Театр драмы им. Шукшина

Адрес: ул. Молодежная,15

Цена билета: 2 800 – 3 500 рублей

Возрастные ограничения: 6+

Новая и яркая программа. Эксперимент и новое веяние, при этом высочайший уровень танцевального мастерства и особенный, узнаваемый стиль Аллы Духовой. Танцевальные номера: от юмористических зарисовок до лирических и народных мотивов. Зрителям, которые посетят пластический спектакль, обещают бурю эмоций.

«Женский стендап»

Когда: 19 октября в 19:00

Где: ДК Мотостроителей

Адрес: ул. Германа Титова, 50a

Цена билета: 2 000 – 5 500 рублей

Возрастные ограничения: 16+

Первое шоу, в котором выступают только женщины-комики. Не будет никаких запретных тем: семейная жизнь, проблемы материнства, замужество. Девушки высмеют все стереотипы, но при этом в шутках затронут серьезные темы. На сцену ДК Мотостроителей выйдут Ирина Мягкова, Мария Маркова, Надя Джабраилова, Сауле Юсупова, Варвара Щербакова, Зоя Яровицына, Карина Мейханаджаян.

Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда»

Когда: 11 октября в 19:00

Где: Музыкальный театр

Адрес: Комсомольский пр., 108

Цена билета: 1 200 – 2 500 рублей

Возрастные ограничения: 12+

Эта старейшая и самая известная постановка рок-оперы в России. На сцену Музыкального театра выйдут артисты Санкт-Петербургского театра “Рок-опера”. Сценическая редакция этой постановки очень сильно отличается от традиционного прочтения жанра, она больше похожа на Священное Писание. Бывает, что молодежь, посмотрев спектакль, приходит в Церковь.

Спектакль «Трое в океане»

Когда: 26 октября в 19:00

Где: Музыкальный театр

Адрес: Комсомольский пр., 108

Цена билета: 1 400 – 3 500 рублей

Возрастные ограничения: 18+

Главные роли в иронической комедии о непростых супружеских взаимоотношениях исполнят народные артисты России: Елена Ксенофонтова, Оскар Кучера, Сергей Колесников и Константин Соловьёв.

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