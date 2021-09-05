Алтайский театр драмы открыл юбилейный сезон премьерой спектакля «Непрощенная»

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский театр драмы, который в этом году праздную 100-летний юбилей, представил публике новую постановку по роману Альберта Лиханова «Непрощенная».

Этот роман вышел в свет в 2013 году. Он продолжает цикл о разных судьбах характерах русских подростков.

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

- «Непрощенная» - самый трагический роман этого цикла и одно из самых пронзительных произведений о войне, - говорят в театре.

Главным героем постановки является 16-летнияя девочка из деревни. Ее спокойная жизнь заканчивается с приходом войны. Голод, смерть, гонения, а вместе с этим чувства, любовь и доброта – все это становится новой реальностью для нее. Прототипом выступила реальная девушка Алена Никишина. И все то, что зрители увидели на сцене, было по-настоящему.

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

Режиссером спектакля выступил москвич Евгений Гомоной.

- Совершает ли героиня спектакля предательство или находит единственно возможный выход? Имеет ли право человек делать так или должен был поступить по-другому, а главное, есть ли у нас право эти поступки оценивать и судить? Мы попытаемся разобраться в этом, но каждый решит это сам для себя... – говорит он.

Первый показ спектакля состоялся 3 сентября. Также в ближайшее время его можно увидеть сегодня, 5 сентября (начало в 17.30).

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ

Премьерный спектакль "Непрощенная" Фото: Олег УКЛАДОВ