Почти как дома: на Алтае открыли реабилитационный центр для осужденных женщин

Это 24-й реабилитационный центр в стране. Фото: УФСИН по Алтайскому краю

В Алтайском крае на базе женской исправительной колонии в селе Шипуново открыли реабилитационный центр «Аврора». Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН, проживающие в нем женщины смогут почувствовать себя, почти как дома.

Это 24-й реабилитационный центр в стране. Фото: УФСИН по Алтайскому краю

- Условия, созданные в центре, максимально приближены к домашним. Осужденные могут самостоятельно готовить, для этого им приобрели мультиварку, стирать – есть машинка-автомат, имеется комфортная комната отдыха, спортивный инвентарь и даже велотренажер. При этом они обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения, - рассказал врио замначальника управления, полковник внутренней службы Сергей Гертель.

Это 24-й реабилитационный центр в стране. Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Центр был открыт в рамках проекта «Территория партнерства» Фонда помощи заключенным. На эти цели организация выделила около 600 тысяч рублей. Вдобавок использовались средства гранта Президента РФ. Деньги пошли не только для закупки необходимой техники и мебели, но и на ремонта помещения. Всего в центре смогут проживать 40 женщин, которые добросовестно относятся к труду и активно участвуют в воспитательных и культурно-массовых мероприятиях.

Это 24-й реабилитационный центр в стране. Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Кстати, на открытии заключенные представили театрализованное представление. После торжественного мероприятия, в том числе перерезания красной ленточки, гостям провели экскурсию по центру.

Это 24-й реабилитационный центр в стране. Фото: УФСИН по Алтайскому краю

- Это 24-й реабилитационный центр в стране. Главная цель таких центров – комфортная подготовка осужденных к освобождению из мест лишения свободы. Женщинам очень важно вспомнить или даже приобрести навыки ведения домашнего хозяйства. Это поспособствует их более эффективной ресоциализации к условиям жизни на свободе, – отметила президент Фонда помощи заключенным Сюзанна Кирильчук.

Это 24-й реабилитационный центр в стране. Фото: УФСИН по Алтайскому краю

Также центр – это отличная площадка для взаимодействия сотрудников уголовно-исполнительной системы и разных организаций при проведении воспитательной и социальной работы с заключенными.

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