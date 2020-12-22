«Мисс за колючей проволокой»: фотоотчет с конкурса красоты женской колони

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Целый месяц они готовились. После работы семь молодых симпатичных зечек вместо отдыха отправлялись на репетиции. Их в режиме «онлайн» и посредством записанных видео-мастер-классов проводили специалисты барнаульского модельного агентства «Стиль».

Девчонки учились ходить на «шпильках», держать осанку, танцевать как сударушки, лучезарно улыбаться, даже если ноги ноют от усталости. А еще каждая вместе со своими «фанатами» из группы поддержки придумывала и готовила свой «фирменный» творческий номер, чтобы удивить, поразить, покорить судей в день конкурса «Мисс ИК-6 2020».

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

«Раскрывали не только таланты – свою душу»

Начался долгожданный день – 18 декабря – с волнений в импровизированной гримерной, где визажисты и парикмахеры агентства «Стиль» наводили красоту конкурсанткам. «Когда-нибудь до этого делала профессиональный макияж?» - интересовались у девушек. В ответ слышали: «Нет, никогда».

Молодые женщины усилиями профессионалов преображались кардинально: на их лицах появлялись глубокие глаза, четко очерченные губы, кожа приобретала ровный красивый тон, волосы ложились то озорными, то дерзкими, то крутыми локонами. После работы стилистов каждая, всматриваясь в свое отражение в зеркале, словно уверялась: «Я – королева!». Распрямлялись плечи, улыбки становились не робкими, а манящими, глаза сияли. Истинные красавицы!

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Жаль, что в зале клуба колонии только члены жюри и сотрудники учреждения видели конкурсные выступления. Всему причиной противоковидные ограничения.

А посмотреть было на что! В творческом конкурсе девушки проникновенно читали стихи о своей жизни, вдохновенно танцевали, показывали захватывающую пантомиму и яркое маски-шоу. Директор агентства «Стиль» и член жюри конкурса Татьяна Баева призналась:

- Когда я смотрела ваши творческие номера, то видела ваши истории, так пронзительно и талантливо вы их рассказали. Впечатлило, как эмоционально каждая из вас раскрыла свою душу. Я судила много конкурсов красоты, но столько номеров, от которых – мурашки по коже, встречала нечасто.

Интересно было смотреть, как девушки танцевали в образах селянок, радующихся старинному народному празднику Купалы. Ну а во время вечернего дефиле продемонстрировали женскую стать, величие, легкую походку и горделивую осанку.

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Каждая по-своему «Мисс»

Можно представить, как трудно было делать выбор членам жюри, ведь каждая из участниц с полным правом могла претендовать на звание самой-самой! В итоге каждая из девушек стала «Мисс», победила в определенной номинации. Все семь участниц получили дипломы и подарки. В интернет-голосовании, прошедшем накануне конкурса на сайте «Комсомольской правды» - Барнаул», лидерами стали две девушки – Полина Биткова и Вероника Кудрявцева.

Ну а главные призовые места распределились следующим образом. Звание «Вторая вице-мисс ИК-6 2020» присуждено Полине Битковой. «Первой вице-мисс ИК-6 2020» стала Карина Боброва. Титул «Мисс ИК-6 2020» и корона победительницы достались Елене Юдиной.

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

На церемонии вручения призов и подарков участницам и победительницам спонсор конкурса Анна Рябченко особо поблагодарила руководство УФСИН России по Алтайскому краю и администрацию женской колонии в селе Шипуново за достойную организацию мероприятия. Обращаясь к участницам конкурса, Анна сказала:

- Сегодня вы доказали, что имеете большой потенциал сил и возможностей. Если, выйдя на волю, не опустите руки, то реализуете все, что вам предназначено судьбой: для своих детей станете лучшими мамами, найдете свое женское счастье, создадите крепкие семьи. И главное – сделаете все, чтобы больше никогда не возвращаться за колючую проволоку.

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Конкурс «Мисс ИК-6 2020» Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю