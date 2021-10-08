Барнаулец получил реальный срок за смертельную аварию с участием 15 машин

На месте погибли два человека. Фото: Владимир Ломакин / Барнаул 22

В Павловском районе вынесли приговор барнаульцу, устроившему массовое ДТП. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, в аварии погибли два человека и еще один получил тяжкие травмы.

Авария произошла 17 января 2020 года - на трассе Барнаул-Павловск в районе поселка Урожайный столкнулись 15 автомобилей. Как было установлено в ходе расследования, мужчина пренебрег правилами дорожного движения, не учел дорожную обстановку и плохую погоду – в тот злополучный день была пасмурная погода, метель, поземка, что создавало плохую видимость. В регионе действовало штормовое предупреждение, из-за чего даже закрыли несколько трасс.

Авария произошла из-за того, что водитель, несмотря на все предупреждения, не скинул скорость и в итоге влетел в стоящий впереди автомобиль. А так как на дороге уже стояла целая вереница из машин, то все пошло по цепочке… В результате ДТП пострадали не только автомобили, но и люди.

- На месте погибло два человека и еще одному причинен тяжкий вред здоровью, - отметили в региональном ведомстве.

По решению суда автомобилиста приговорили к двум годам и десяти месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему назначили дополнительное наказание – он лишен водительских прав на три года. Срок ограничения начнет действовать с момента, когда мужчина отправится в колонию.

Напомним, сейчас следком расследует громкое уголовное дело по факту аварии на Змеиногорском тракте в краевой столице: в начале сентября троих женщин, переходящих дорогу по пешеходному переходу, сбил КамАЗ. От удара тела двух пострадавших разорвало на части и раскидало по дороге, а третья пострадавшая позднее скончалась в больнице.

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