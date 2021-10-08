«Грипп при ковиде - это верная смерть!»

Поставить прививку еще не поздно - иммунитет успеет сформироваться Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае проходит прививочная кампания против гриппа. Несмотря на существенный рост заболеваемости ОРВИ, поставить прививку еще не поздно - иммунитет успеет сформироваться. Медики прогнозируют эпидемию на конец декабря - начало января.

- Некоторые антипрививочники, не обладая необходимыми знаниями, считают, что от вакцины можно заболеть! Хотела бы развеять этот миф: вакцина - не живая, поэтому заболеть от нее невозможно! - уверяет главный внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова. - А вот когда возникает реальная эпидситуация, справиться с ней может только вакцина! В том числе это касается и ковида!

Поставить прививку еще не поздно - иммунитет успеет сформироваться Фото: Олег УКЛАДОВ

Есть у противников вакцинации и еще один аргумент - в прошлом году в Алтайском крае не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом! Даже карантин не объявляли...

- И этому есть свое логическое объяснение! На волне ковидной паники люди стали принимать активные профилактические меры - в аптеках разобрали практически все противовирусные! Помните, в одно время даже арбидол весь смели с полок! Люди начали носить маски, чаще мыть руки! Все эти меры профилактики (а они у ковида и гриппа одинаковые) в совокупности дали тот эффект, что у нас не было ни одного случая гриппа в Алтайском крае! - говорит Ирина Владимировна. - Сейчас же уже такого страха нет, люди расслабились, перестали носить маски, ситуация очень настораживающая!

«Ультрикс Квадри»

В настоящее время в поликлиниках Алтайского края ставят противогриппозную вакцину «Ультрикс Квадри» российского производства. Она имеет в своем составе четыре вакцинных штамма вируса гриппа, которые наиболее актуальны в этом сезоне.

Поставить прививку еще не поздно - иммунитет успеет сформироваться Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам эксперта, «Ультрикс Квадри» поступила в массовое использование три года назад. Первой для иммунизации населения ее получила Москва. В Алтайский край данную вакцину первый раз завезли в ноябре прошлого года.

- Опыт использования данной вакцины у нас уже есть. Могу сказать по собственным наблюдениям, что переносится она хорошо, нет никаких нареканий. Мы даже малышню с 6 месяцев прививаем! И хроников, и диабетиков, и тех, кто имеет сочетанную патологию легких. И абсолютно все хорошо переносят эту вакцину. Она действительно оправдала свое применение. Недавно ее одобрили и для вакцинации старшего поколения. Поэтому призываю всех обязательно привиться, пока еще есть время для выработки иммунитета, - отметила эпидемиолог.

Четвертая волна дает рекорды

Тем, кто еще сомневается, ставить вакцину от гриппа или нет, доктор советует посмотреть на сводки оперштаба по заболеваемости и смертности от коронавируса. Каждый день умирает около 30 человек! Цифры постоянно растут! Четвертая волна ковида длится в Алтайском крае уже три недели. Причем, по словам эпидемиолога, мы зашли в нее, по сути, не успев выйти с третьей волны.

- Показатели заболеваемости третьей волны даже не успели опуститься до показателей второй волны, как мы вновь пошли с превышением. И этот рост не прекращается - причем не только по заболеваемости, но и по смертности, - говорит Ирина Переладова.

Поэтому те, кто сегодня не привит ни от ковида, ни от гриппа, могут, так сказать, получить от вирусов по полной! И мало точно не покажется!

- Если вдруг человек заболел ковидом, проходит интенсивную терапию, то не дай бог к нему еще прицепится и грипп - это верная смерть! - объясняет всю серьезность ситуации главный эпидемиолог региона.

Сама она, кстати, поставила обе вакцины - и от ковида, и от гриппа. Считает, что сомнений по поводу того, прививаться или нет, быть в принципе не должно!

- Я забочусь не только о себе, но и о своей семье! Так как я постоянно общаюсь с больными, есть риск принести инфекцию домой. Мне это зачем нужно? Поэтому тем, кто принимает принципиальную позицию не прививаться, я бы в первую очередь посоветовала подумать о ваших близких - детях и пожилых, - говорит Ирина Владимировна.

Противопоказанием для прививки являются острые лихорадочные, инфекционные и (или) неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, а также анафилактическая реакция на предыдущее введение вакцины против гриппа. Однако, по данным Минздрава, за последние 30 лет в регионе случаев анафилактической реакции на введение вакцины против гриппа не было.

- Если вы еще не вакцинировались от ковида, то имейте в виду, что интервал между любыми прививками должен быть не менее четырех недель, - говорит Переладова.

Поставить прививку еще не поздно - иммунитет успеет сформироваться Фото: Олег УКЛАДОВ

Не занимайтесь самолечением!

По наблюдениям медиков, в последние годы идет увеличение доли заболевших гриппом типа В. Он протекает пролонгировано и вызывает более тяжелые проявления.

- И при этом главная проблема в том, что люди нередко занимаются самолечением, теряя драгоценное время, а в больницу обращаются уже с яркой клиникой, в состоянии средней или тяжелой степени тяжести. И при этом начинают обвинять докторов! - говорит Ирина Переладова. - Запомните, больница - это не подразделение Господа Бога, которое оживляет. Врачи делают все возможное, но при этом и больной должен проявлять сознательность. А то у нас ведь как обычно бывает - соседка тетя Люся пила чай с малиной и поправилась. Вот и я тоже так буду! А то, что у человека, например, сахарный диабет или масса хронических заболеваний и патологий, почему-то в учет не берется, в итоге ему чай с малиной не помогает, и в тяжелом состоянии он попадает в больницу!

При симптомах ОРВИ доктор настоятельно рекомендует оставаться дома, вызвать врача и в полном объеме исполнять прописанное лечение.

Подсказка «КП»

Где можно поставить прививку

Чтобы сделать прививку против гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства к участковому терапевту или педиатру. Предварительная запись не нужна. Также пройти вакцинацию можно в барнаульском торгово-развлекательном центре «Геомаркет» (пр. Ленина, 154а) ежедневно с 10.00 до 19.00. Вакцинация препаратом «Ультрикс Квадри» проводится бесплатно.

В частных клиниках помимо «Ультрикс Квадри» можно также поставить такие вакцины от гриппа, как «Совигрипп», «Ультрикс», «Ультрикс Квадри», «Гриппол», «Гриппол плюс». Все они - российского производства, являются полностью безопасными и обладают достаточными иммуногенными свойствами.

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