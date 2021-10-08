Жители Алтайского края пожаловались на дефицит бесплатных препаратов от COVID-19

Пациентам приходится закупаться за свой счет Фото: Олег УКЛАДОВ

В социальных сетях все чаще появляются комментарии о нехватке бесплатных препаратов от коронавируса в Алтайском крае. Кроме того, с такой ситуацией столкнулись и читатели «Комсомолки». В Минздраве региона подтвердили дефицит и отметили, что из федерального бюджета краю уже выделили средства на закупку новой партии.

- В последние две недели наблюдается подъем заболеваемости, поэтому лекарств, действительно, не хватает. С учетом сложной эпидобстановки пациентам приходится закупаться за свой счет. Но ситуация не повсеместная, а локальная. В Барнауле, к примеру, в некоторых поликлиниках запасы имеются. При этом мы надеемся, что люди отнесутся к дефициту с пониманием и осознают, что сейчас наилучший выход – это вакцинация, - подчеркнули в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

На днях председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал очередное распоряжение о выделении регионам средств на закупку препаратов для лечения ковида. Так, Алтайский край оказался в числе субъектов страны, которые получат максимальные транши – нашему региону из резервного фонда федерального кабмина выделено 97,5 млн рублей. Пакет бесплатных лекарств полагается пациентам, которые лечатся на дому. Им назначают комбинированное лечение и выдают лекарства исключительно по рецепту.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Алтайском крае остается обостренной: в сутки регистрируют больше 270 случаев заражения и не менее 25 летальных исходов. В регионе из-за заболеваемости закрывают школы и детсады на карантин. А в бийских ковидных госпиталях из-за большого потока тяжелых больных не хватает реанимационных мест, сообщает «Бийский рабочий».

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