«Разочаровываться – не в моем характере»: новый прокурор Алтайского края рассказал о семье, друзьях и отношении к работе

В июле новым прокурором Алтайского края стал Антон Герман Фото: Виталий БАРАБАШ

В июле новым прокурором Алтайского края стал Антон Герман, который приехал в регион из Сахалинской области. Антон Андреевич дал первое большое интервью представителям Сибирской медиагруппы Виктории Крахмалевой и Андрею Абрамову, в котором рассказал об особенностях работы на новом месте, семье и хобби.

«Получил бесценный опыт»

– Антон Андреевич, почему вы решили связать свою жизнь с работой в прокуратуре?

– Еще обучаясь в вузе, меня привлекло разнообразие задач и функций прокуратуры. Это дает возможность получить широкие компетенции практически по всему спектру юридической профессии. Полномочия прокуратуры затрагивают практически все сферы общественной жизни. За время работы в органах прокуратуры я прошел все направления надзора, получив бесценный опыт.

– Вы первый в семье, кто начал работать в органах?

– Отец и брат у меня военные. С прокуратурой свою жизнь пока связал я один. Кем будут мои дети, покажет будущее.

– А чем занимается ваша жена?

– В настоящее время она не работает. Семья переехала в Барнаул не так давно, моя жена занимается бытовым устройством, связанным с переездом.

– Как в вашей семье относятся к «кочевому» образу жизни, ведь силовиков могут переводить из одного региона в другой?

– Мы исходим из того что жить нужно семьей, неважно в каком месте. Главное, чтобы внутри царило взаимопонимание, место службы на это не влияет. У нас никогда не возникает споров, ехать или не ехать. Мы принимаем предложения и работаем.

Критика и работа в команде

– В феврале Дмитрий Демешин, заместитель генерального прокурора, критиковал деятельность краевого ведомства. После назначения вы провели какие-то преобразования?

– Что касается тех претензий, которые были, мы провели организационные мероприятия, перед коллективом поставлены задачи по усилению надзорной деятельности именно в тех сферах, которые подверглись критике. Проведены точечные кадровые перестановки.

– Уже сформировали костяк своей команды?

– Если брать коллектив прокуратуры Алтайского края – это квалифицированные специалисты, поэтому в работе буду опираться именно на действующий коллектив. Полагаю, мы сможем обеспечить решение тех задач по усилению законности и правопорядка на территории края, которые перед нами поставлены. У меня в этом никаких сомнений нет.

«Разочаровываться – не в моем характере»

– Вы уже 20 лет работаете в ведомстве, не бывает ли разочарования от того, что всех преступников переловить невозможно?

– Никогда себя не ловил на этой мысли, разочаровываться – не в моем характере. Мы нацелены именно на реализацию правозащитных функций прокуратуры, на конкретную помощь жителям Алтайского края в решении тех вопросов, которые они ставят. По многим позициям мы на самом деле людям помогаем, таких примеров не десяток и не два, а тысячи только по нашему региону. Когда видишь конкретный результат в виде восстановления прав, то и не можешь разочаровываться. А вообще время идет и много чего не меняется, это связано не только с преступностью, а со всеми процессами, так ведь можно разочароваться во всем. Надо исходить из того, насколько успешно решаем те задачи, которые перед нами стоят. Когда видишь реальную пользу от своей работы, ты не можешь разочаровываться.

– Говорят, что у прокурора не может быть друзей. Как вы совмещаете работу и личную жизнь, удается ли держать дистанцию?

– Друзья, наверное, есть у каждого. С большинством своих друзей я вместе учился или проходил службу во время работы в органах прокуратуры. Сейчас по работе нас не связывает ровным счетом ничего, но сохраняются хорошие добрые отношения.

«Свободного времени практически нет»

– Какое впечатление на вас произвел Барнаул?

– Это хороший красивый сибирский город, который во многом похож на Омск. Город комфортен для проживания, есть красивый исторический центр, где можно погулять с семьей и полюбоваться. Я жил в других городах и могу сказать, что в каждом отзывчивые, добрые и профессиональные люди.

– Есть ли у вас хобби? Чем занимаетесь в свободное время, если оно, конечно, у вас есть?

– Пока свободного от работы времени практически нет. Когда появляется минутка, то провожу время с семьей, гуляем, также занимаюсь спортом.

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