На Алтае возбудили уголовное дело после нападения на журналиста

Все произошло в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело о воспрепятствовании законной деятельности журналиста после нападения сотрудника частной стоматологической клиники на съемочную группу федерального телеканала. Об этом сообщает краевой Следком.

– В эфире федерального телеканала показали сюжет о том, что жительница Барнаула добивается компенсации от частной стоматологической клиники города за оказанное лечение, которое причинило вред ее здоровью. Во время съемки съемки один из сотрудников учреждения применил насилие к представителю телекомпании, ограничив возможность видеосъемки с целью недопущения ее распространения в СМИ, – отметили в ведомстве.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом).

Кроме того, зарегистрировали материал процессуальной проверки на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту ненадлежащего оказания мепомощи пациентке стоматологической клиники.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.