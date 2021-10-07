Барнаульский бизнесмен пытался дать крупную взятку сотруднику ФСБ

Мужчину задержали после передачи денег
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле предприниматель попытался дать крупную взятку сотруднику ФСБ. Мужчину задержали, правоохранители возбудили уголовное дело, пишет краевой Следком.
– По данным следствия, 4 октября в Барнауле подозреваемый передал взятку сотруднику Управления ФСБ России по Алтайскому краю взятку в размере 1 миллиона рублей, что является крупным размером. Эти деньги предназначались за прекращение проведения проверочных мероприятий и возврата ранее изъятого имущества бизнесмена, – отмечают в ведомстве.
После передачи денег барнаульского предпринимателя задержали оперативные сотрудники ФСБ.
По ходатайству следователя СК мужчину заключили под стражу. Правоохранители проводят сбор и закрепление доказательств для предъявления обвинения и продолжают расследование уголовного дела.