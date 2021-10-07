С ноября стоимость проезда в автобусах Барнаула повысится почти до 30 рублей Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Прошу винить в моем опоздании на работу барнаульский автобус №2. Потому что кроме него, в наш пригородный район из общественного транспорта Барнаула не ходит больше НИЧЕГО. Да и «двойка» - это, по сути, «мимолетное виденье» – то не дождешься, а если вдруг повезло, то зачастую автобус просто не останавливается, так как едет битком. Сначала я очень расстраивалась, потом молилась, начиная каждое утро «Еже еси да доеду на автобуси!». Но, видимо, вера моя в общественный транспорт Барнаула еще пока что не окрепшая. Ну, или если быть точнее - хреновая.

Большая часть автобусов на нашем маршруте – дорогие сердцу ПАЗики (помните, да, такие когда-то были?!), которым даже в силу почтенного возраста никак не дадут спокойно умереть. Они то хрипят, то «пердят», то у них колодки горят, но все равно как-то еще едут. Хотя, чему тут удивляться, если недавно к нам в город привезли списанные собянинские трамваи, которые скоро покрасят и они, словно «новенькие», выйдут на рейс. И мы даже сможем показывать их гостям города как историческую достопримечательность – мол, прошли «битву под Москвой», а потом отправились в орденоносный Барнаул.

Пару месяцев назад в «двойке» появились объявления: «Требуются кондуктора и водителя». Через пару недель в слове «водителя» зачеркнули букву "Я" и подписали вместо нее "И". С экипажами на маршруте – беда. Такое впечатление, что главный критерий для их трудоустройства - достойный уровень хамства (не буду обобщать, не все такие, но большинство!). Сегодня в толкучке кондуктор просто без разбора шла по ногам, при этом, когда ей делали вежливые замечания, то вместо «извините» сыпались нецензурные ругательства. В какой-то момент пассажиры даже предложили высадить ее из салона. И вот, добравшись до своего места, она, словно старуха-процентщица, села считать мелочь. Когда-нибудь среди пассажиров ей попадется Раскольников, и все закончится полной достоевщиной. Нельзя так портить людям с утра настроение. Особенно, если оно уже было испорчено с вечера… Хотя бывают в «двойке» и очень трогательные моменты – например, недавно на запотевшем окошке кто-то нарисовал сердечко, а внутри написал MORGENSHTERN.

На днях, увидела, что мэрия Барнаула организовала опрос о работе общественного транспорта – у меня просто пробились слезы умиления. Ну, думаю, теперь-то все наладится! От души и с особым пристрастием заполнила все пункты опроса. Особенно порадовал этот - «Низкая наполняемость салона (есть места, а если нет, то стоя ехать тоже удобно)». Конечно, стоя даже удобнее! Особенно в «двойке» - даже держаться за поручни не нужно, так как со всех сторон подпирают, точно не упадешь, можно даже поспать, пока едешь.

С ноября стоимость проезда в автобусах Барнаула повысится почти до 30 рублей. Простите, за что я должна платить 30 рублей? За то, что по часу жду этот автобус (а так-то скоро зима!), потом еду в толкучке и выхожу из него словно «пьяная-помятая пионервожатая»? Возможно, некоторые мне скажут – не нравится, езжай на такси. А, может, я фанат общественного транспорта? Хотя, наверняка, стала бы и фанатом такси, если бы могла позволить себе каждый день ездить на нем на работу и обратно.

Вообще, хотелось бы, конечно, вступить в «преступный сговор» с главой Барнаула (если что, мой номер есть у пресс-службы!). Втихушку договориться как-нибудь утречком встретиться на моей остановке, но так, чтобы транспортный комитет был не в курсе (ну вы поняли, о чем я…), подождать «двойку», а пока ждем – подышим свежим пригородным воздухом. Сядем в автобус (если повезет, то с первой попытки), наденем маски – так мэра, скорее всего, даже никто и не узнает, и прокатимся. Интересно, опоздает ли глава Барнаула на работу или нет?

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