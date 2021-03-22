Прокурор Алтайского края подал в отставку

Александр Руднева. Фото с сайта прокуратура Алтайского края.

Прокурор Алтайского края Александр Руднев подал в отставку. Об этом он объявил коллегам в понедельник, 22 марта. Информацию «КП»-Барнаул» подтвердил источник, знакомый с ситуацией. О причинах увольнения не сообщается.

46-летний Александр Викторович занимал этот пост с 2019 года. Срок его полномочий должен был истечь только в апреле 2024 года. Руднев проработал в прокуратуре около 25 лет, замещая должности помощника прокурора района, следователя, старшего следователя прокуратуры района, заместителя прокурора Алтайского района, прокурора Быстройстокского района, прокурора Павловского района, начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной оперативно-розыскной деятельностью региона.

Напомним, в конце февраля Алтайский край посетил заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он раскритиковал работу краевой прокуратуры. Претензии касались деятельности надзорного органа в части контроля за случаями невыплат зарплат жителям края, надзорного сопровождения нацпроекта о поддержке занятости, спроса с региональных операторов в сфере обращения с отходами, а также роли прокуратуры в выявлении коррупции в сфере ЖКХ.

Пока неизвестно, кто будет замещать Александра Руднева на посту прокурора края. Кандидатуру представит генеральный прокурор, по закону это может быть человек, не моложе 30 лет, отработавший не менее семи лет в органах и учреждениях прокуратуры.