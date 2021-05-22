В Алтайском крае врачи спасли новорожденную с генетической патологией

После хирургического вмешательства каждый ребенок проходит несколько этапов реабилитации и восстановления

В Алтайском краевом центре охраны материнства и детства спасли новорожденную девочку с редкой аномалией развития – гастрошизисом, выпадением желудочно-кишечного тракта из брюшной полости. Такой порок встречается в одном случае на каждые на 5-10 тысяч новорожденных. Подробнее о том, как именно помогают таким пациентам в регионе, рассказали алтайские врачи.

Редкая патология

Гастрошизис – генетическая патология связанной с поломкой хромосом на этапе внутриутробного развития. Специалисты краевого центра охраны материнства и детства рассказали, что чаще всего патологию выявляют при помощи УЗИ после 12-14 недели развития плода.

При внутриутробном выявлении гастрошизиса требуется наблюдение, выявление сопутствующих пороков развития. Если женщина решает сохранить ребенка, то нужно четко согласовать действия родителей, педиатров, акушеров и хирургов.

Сложная операция

В Алтайском крае детям с этой аномалией развития в основном помогают в Центре охраны материнства и детства. Последняя операция оказалось одной из самых сложных: врачи скорректировали малышке брюшную стенку. Несколько дней ребенку проводили искусственную вентиляцию легких. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Александр Денцель

– Успех хирургического лечения такой сложной и редкой аномалии плода во многом зависит от слаженной работы врачей мультидисциплинарной команды: хирургов, реаниматологов, неонатологов. Это поистине ювелирная работа, где нужна филигранная точность, необходимо учитывать абсолютно все детали, – рассказал Александр Денцель, заведующий хирургическим отделением Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства.

По его словам, после хирургического вмешательства каждый ребенок проходит несколько этапов реабилитации и восстановления.

Как себя чувствует пациентка

Светлана Дуплик, заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей № 2, говорит, что малышку перевели в отделение, когда она находилась в стабильном состоянии.

– Кушает очень хорошо, съедает норму. У нее хорошо работает ЖКТ. Малышка активная и позитивная, чувствует себя хорошо и готовится к выписке, – сказала врач.

После выписки также требуется тщательное наблюдение в поликлинике по месту жительства. Сейчас смертность с такой патологии не более 30%, хотя еще 30 лет назад она превышала 70%.

Новорожденная после операции

Напомним, ранее мы писали о том, что в краевой клинической больнице скорой медицинской помощи провели уникальную для региона операцию. С помощью прокола под рентген-контролем пациенту сформировали гастростому – специальный зонд, через который в желудок будет поступать питательная смесь. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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Когда врачи освоят эту методику, она станет доступней для жителей региона (подробнее)