Скандальный дембель с Алтая воспользовался «правом на забвение»

Расследование показало, что старослужащие издевались над новобранцами Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2016 года в России действует так называемый закон о «праве на забвение». Не так давно правом исчезнуть с просторов интернета воспользовался дембель из Кош-Агача, прославившийся своими выходками во время службы.

Формально документ называется «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и статьи 29 и 402 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». Его суть заключается в том, что каждый житель России может обратиться к поисковой системе и попросить удалить информацию о себе. Технически ее все еще можно будет найти, но только если у вас имеется конкретный адрес. Непосредственно строка поиска никакого результата не покажет. При этом стоит учесть, что закон не распространяется на поиск по социальным сетям.

Как сообщает портал «БрянскToday», жалобу в Роскомнадзор подал дембель из Кош-Агача. Он потребовал удалить снимок, датированный 2016 годом, где он издевается над новобранцами. На фото он выставил их перед камерой и написал на спинах «АЛТАЙ». Все это происходило в воинской части под Карачевом в Брянской области.

Данное дело довольно было резонансное, разбирался в нем лично министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он потребовал провести расследование.

Как оказалось, в сети были выложены не только фотографии, но и видео, на которых старослужащие хвастались тем, как избивают молодых призывников.

- Военным следствием были возбуждены уголовные дела по фактам нарушения уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и мошенничества, - сообщают «Новости Горного Алтая».

Однако сейчас выясняется, что спустя пять лет тот самый дембель, который издевался над сослуживцами, потребовал удалить скандальное фото. Роскомнадзор пошел навстречу и заблокировал страницу сайта, где был опубликован снимок. Однако при должном подходе, найти изображение в интернете все же можно. Не исключено, что яркое и безбашенное прошлое не дает ему спокойно жить в настоящем.

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