Волонтеры ищут родственников павших в Ростовской области алтайских солдат

Братской захоронение в Ростовской области Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ростовская волонтерская организация «Горящие сердца» ведет поиск родственников алтайских солдат, павших при освобождении от фашистских захватчиков Красноармейского сельского поселения.

- Благодаря публикациям в СМИ, нам удалось найти шестерых родственников солдат, четверо из них посетили наше Братское захоронение и отдали дань уважения погибшим. Остальным мы отправили почтой горсть земли, за которую отдал жизнь солдат, - рассказала «Комсомолке» библиотекарь из Ростовской области Оксана Тризна-Силаева.

Этот поиск длится уже шесть лет и пока продвигается тяжело, но волонтеры не теряют надежду. Поэтому они еще раз обратились за помощью в публикации списка солдат, чьи родные и близкие до сих пор не найдены.

- Информации о тех тяжелых боях у нас очень мало, - говорит Оксана. - Сломив сопротивление фашистов под Зимовниками, 1378 полк 87 стрелковой дивизии во второй половине дня 8 января выступил по направлению на станице Куберле. Фашисты оказывали упорное сопротивление, цеплялись за каждую балку, каждое препятствие. При штурме была задействована артиллерия. Два дня дивизия вела бои на подступах к Куберле. Измотав противника, подразделения 87-й стрелковой дивизии и 4-го гвардейского мехкорпуса в ночь на 11 января штурмом овладели хутором Токмацким, а затем и станицей Куберле. Утром 11 января Красная Армия после тяжелых боев вступила в поселок.

На сегодняшний день это практически все, что известно об освобождении Красноармейского сельского поселения в январе 1943 года. В братской могиле тогда легли почти 750 воинов. Также туда была перенесены останки из захоронений хуторов Русский, Раздорский, Токмацкий, Старо-Дубский. В числе тех, кто нашел свое последнее пристанище на ростовской земле, были уроженцы Казахстана, Киргизии, Сибири и Алтая, в частности.

Вот имена установленных алтайских солдат:

Белетков Алексей Васильевич, г.р.1914г., место рождения Алтайский край, Троицкий с/с, с. Рыбаки., дата и место призыва Троицкий РВК, Алтайский край, Троицкий р-н., последнее место службы, 61 механизир. бр., сержант., убит 10.01.1943г.

Толкачев Иван Степанович., г.р.1919г., место рождения Алтайский край, Быстроистокский р-н, Стеклозавод Анутиха., дата и место призыва Быстроистокский РВК, Алтайский край, Быстроистокский р-н., последнее место службы 61 механизир. бр., сержант., убит 10.01.1943г.

Родственники солдат могут обратиться на электронную почту: krasnoarm.bibl@yandex.ru.