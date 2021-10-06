«Бес попутал»: вахтерша украла у барнаульской школьницы кольцо с 34-мя бриллиантами

Девочка забыла колечко на раковине в туалете Фото: Анна Перевощикова

В сентябре в Барнауле вынесли приговор вахтерше Алтайского педагогического лицея, которая украла у школьницы кольцо за 373 тысячи рублей. Как сообщила «Комсомолке» гособвинитель по делу, старший помощник прокурора Центрального района Барнаула Инна Платонова, украшение с 34-мя бриллиантами девочке подарил отец на день рождения.

История произошла еще в апреле этого года. Во время перемены школьница отправилась на обед, а перед этим зашла в туалет помыть руки. Чтобы кольцо случайно не соскользнуло, она оставила его на раковине и … благополучно забыла. Охранник, обходивший территорию, нашел колечко и передал на вахту.

- Девочка обнаружила, что кольца нет, только на следующий день. Она начала просматривать группу лицея в социальных сетях и нашла объявление о том, что найденное кольцо передано на вахту. Школьница обратилась к вахтерше, но та сказала, что украшение уже якобы забрала другая ученица, - подчеркнула помощник прокурора.

В школе поднялась настоящая шумиха: были просмотрены записи с камер видеонаблюдения, но распознать на них ученицу, которой якобы вахтерша передала кольцо, так и не получилось. Тогда родители потерявшей кольцо школьницы обратились в полицию. Быть может, из страха быть раскрытой, а может из-за совести вахтерша все же решила вернуть украденное и через знакомого передала директору лицея конверт с письмом и кольцом, в котором от имени одной из родительниц написала, что нашла кольцо у своей дочери и решила вернуть хозяйке.

- Полиция выяснила, что письмо было написано 63-летней вахтершей, и та созналась. В отношении женщины, которая сразу же уволилась из лицея, возбудили уголовное дело. На суде родители девочки сказали, что простили её и попросили судью понизить категорию преступления. Сама вахтерша на суде призналась, что её будто «бес попутал», - добавила Инна Платонова.

В итоге суд признал женщину виновной и вынес приговор, но затем понизил категорию и освободил от наказания. Кстати, осужденную характеризуют с положительной стороны, и ни разу не замечали в противозаконных делах.

Кстати, как уточнили в телеграм-канале «Mash Siberia», мать женщины владеет сетью ювелирных магазинов. «Комсомолка» попыталась с ней связаться, но в компании от комментариев отказались.

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