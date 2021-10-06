Житель Славгорода может загреметь в психушку после попытки заказать убийство бывшей жены

Супруга ушла от него из-за постоянных побоев Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Славгорода. Как сообщили в пресс-службе регионального управления следкома, он обвиняется в покушении на убийство бывшей жены. Мужчина хотел расправиться с ней, наняв киллера.

Как пояснили «Комсомолке» в управлении, супруги разошлись еще в 2016 году. Жена ушла от него из-за постоянных побоев. Причем на пустом месте доставалось не только ей, но и пятерым детям, а также теще. Однако даже после развода мужчина не оставил экс-супругу в покое и начал преследовать. А вскоре и вовсе решил избавиться от бывшей жены. В мае этого года он попросил своего друга найти киллера, которому был готов заплатить 50 тысяч рублей. Однако обеспокоенный товарищ поняв, что «дело пахнет керосином», сдал его полиции.

- Благодаря этому все дальнейшие действия проходили под контролем оперативных сотрудников МО МВД России «Славгородский», - отметили в ведомстве.

В итоге был найден подставной «киллер». 19 мая заказчик передал ему часть вознаграждения. А через пару дней ему доложили, что жертва якобы мертва. После этого бывший муж «убитой» передал оставшуюся часть денег псевдоисполнителю. В этот момент его и задержали.

- В ходе предварительного следствия мужчине, попытавшегося убить бывшую жену, была назначена психиатрическая экспертиза, которая признала наличие у него психического заболевания. В связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Алтайского края постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу, - пояснили в следкоме.

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