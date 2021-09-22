Первый снег на Алтае 2021: туристы сняли заснеженные холмы на Семинском перевале

Как правило, первый снег надолго не задерживается Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристам удалось заснять первый снег в Республике Алтай. Как сообщила одна из отдыхающих в горном регионе, снег выпал на Семинском перевале 20 сентября.

- Семинский перевал встретил нас снежком, почти зимней свежестью и видом заснеженных вершин! Сразу, очень кстати, нашлись кашемировые шапочка с шарфиком и перчатками у местных торговцев, - пишет Ольга на своей странице в инстаграме.

Как правило, первый снег надолго не задерживается, поэтому от белых вершин вскоре не осталось и следа. Первые сугробы обычно появляются в регионах Алтая не раньше октября. Так, в прошлом году в Алтайском крае первый серьезный снегопад прошел 6-го числа.

Кстати, в ближайшие дни вместе с заморозками до -6 градусов в Алтайском крае уже ожидается первый снег, но пока мокрый. Как рассказала «Комсомолке» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, наш регион попал под влияние холодного скандинавского антициклона. В некоторых районах до конца недели возможны дожди с мокрым снегом.

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