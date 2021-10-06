Жители Алтайского края смогут получить налоговый вычет за посещение фитнес-клубов

Вычет можно будет получить за физкультурно-оздоровительные услуги (фото: из личного архива автора)

Алтайский край начал активную работу по взаимодействию с фитнес-клубами, посетители которых смогут получить налоговый вычет за посещения. Соответствующий закон вступил в силу с 1 августа текущего года. Подробнее о процедуре рассказали в министерстве спорта региона.

Организации

- Закон новый. Он только вступил в силу. Но я уверен, после того, как мы отработаем все механизмы взаимодействия, в том числе с федеральными коллегами, он станет еще одним стимулом для занятий спортом и привлечет людей в залы, — говорит министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев.

Министерство еще с прошлого года начало активно общаться с представителями фитнес-индустрии. Тогда это было продиктовано коронавирусными ограничениями и надо было как-то спасать данную отрасль и как сектор экономики, и как место, где может оздоравливаться население. И вот теперь новый повод для взаимодействия.

В ведомстве отмечают, что пока у руководителей спортивных клубов достаточно много вопросов и их стараются решать совместно. В основном, это касается документации и критериев, по которым организации включают в единый федеральный реестр. А также какие документы необходимо будет выдавать клиенту, для того, чтобы он воспользовался правом на налоговый вычет.

Руководители фитнес-клубов могут ознакомиться с полным перечнем документов на сайте министерства спорта Алтайского края. Прием заявок ведется до 16 октября 2021 года. Их принимают в приемной минспорта: г. Барнаул, ул. Пролетарская 65, 8 этаж. Дополнительную консультацию можно получить по телефону: +7 903-948-80-39 Гладышева Яна Васильевна, начальник отдела ресурсного и правового обеспечения минспорта АК.

- Призываю не тянуть с подачей документов. Списки формируются раз в год, - говорит Алексей Перфильев.

После принятия документов специальная комиссия, в составе сотрудников минспорта и налоговой службы, а также специалистов министерства финансов края рассмотрит заявки и утвердит список организаций, чьи клиенты смогут сделать налоговый вычет.

- Региональный список направят в Москву для включения в единый федеральный реестр. Итог этой работы опубликуют 1 декабря 2021 года, - добавляют в ведомстве.

Потребители

В будущем налоговый вычет за занятие физкультурой и спортом смогут получить взрослые лица. Также предоставляется возможность возместить расходы на оказанные физкультурно-оздоровительные услуги для своих детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет. Для этого необходимо будет заявить вычет по форме 3-НДФЛ.

- Этот вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов. Однако он не может превышать 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами, установленными Налоговым кодексом РФ, - поясняют в минспорте.

Документы, необходимые для вычета:

- копия договора на предоставление физкультурно-оздоровительных услуг

- кассовый чек.

- Налоговый вычет на занятия физической культурой и спортом станет для многих жителей России дополнительным стимулом, чтобы начать тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале. Занятия физкультурой и спортом теперь будут доступнее. Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом, – цитирует министра спорта России Олега Матыцина «Газета.ру».

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