Порно-фото, короткие юбки и «Бегите, землетрясение!»: барнаульцы – о школьных розыгрышах

По случаю праздника мы решили расспросить барнаульцев о запомнившихся приколах со времен школы Фото: Олег УКЛАДОВ

Школьная жизнь – это не только уроки и перемены, пятерки и двойки в дневнике, это ведь еще и «психологизмы» между учителями и учениками, с приколами и шутками, в которых есть и смех, и слезы, и смех сквозь слезы. По случаю праздника мы решили расспросить барнаульцев о запомнившихся школьных розыгрышах, злых и добрых.

Доска в мыле

- О, таких розыгрышей было много, - обрадовался вопросу Сергей Писарев, директор барнаульского зоопарка, который в свое время много лет проработал в школе. - Когда я сам учился, у нас была шустрая историчка, которая так рассказывала о сражениях, что мы не успевали следить за мелом, который летал по доске. Фашисты - туда, наши - сюда, целые карты стремительно рисовала!

Однажды, зная, что она будет проводить очередной бой, мы натерли доску мылом. А когда доску натираешь мылом, мел не пишет. Учительница, нервничала, бой у неё не выходил. Но вскоре она поняла, в чем причина, и погнала главного хулигана Гену отмывать доску тряпкой. И битва, которую учительница провела с видом победительницы, состоялась.

Украденные ботинки

- Когда же я сам был учителем, тоже было немало случаев, когда школьники надо мной прикалывались, - продолжает Сергей Викторович. – Представьте - май, веду занятия. В школе дресс-код, но я так устал к шестому уроку, что снял туфли под столом и вздохнул облегченно. Сижу, рассказываю. Заканчивается урок, ребятки все сидят. Я хватаюсь, туфлей нет. Но я был очень прикольным учителем и в этих вопросах находил четкий компромисс, который был не обиден. Я и своим коллегам учителям постоянно говорил: для того чтобы вы любили учеников, поставьте на своем рабочем столе вашу детскую фотографию. И тогда вы будете смотреть на себя как на ученика, и вспоминать, как вы вели себя в школе. Это очень хороший прием. И я в носочках вышел из класса под радостный хохот класса. Увидев, что я не напуган, озорники вынесли ботинки, и мы вместе посмеялись.

Свиная голова

- Были и другие случаи с коллегами, которые не так весело заканчивались, - вспоминает бывший педагог Писарев. – Работала у нас учитель русского языка и литературы, которую дети не любили. Ну не любили и все. Мой шестой класс решил ей напакостить. Принесли зимой замороженную свиную голову и поставили на стул под учительским столом. Когда женщина отодвинула стул, была истерика и куча разбирательств. Но я был снисходителен к детям. Потому что считал, не они были виноваты, а взрослые.

Скандальные фото

- С этим же классом еще одна история была, - продолжает Писарев. - Веду урок. А рядом - мой класс и там урок музыки. И вдруг слышу истошный крик. Орет учительница музыки. Потом врывается в мой кабинет и ничего не может сказать от возмущения. Ну, думаю, что они еще отчебучили. Захожу в класс, к своим. Дети сидят, руки на парте, милые безобидные личики. «Так,-говорю, - что случилось?». Все молчат. В итоге одна девочка все же обмолвилась: «Мальчишки принесли гадость, разложили всем девочкам на стол, в том числе и учительнице». Ну что еще за гадость, думаю, свиная голова уже была. Объявил про осмотр. И вдруг они вытаскивают огромные фотографии порнографического содержания. Учительница-эстетка такого, наверно, не видела… После этого мы вместе с классом разорвали нехорошие фото на мелкие кусочки, вынесли на мусорку и больше такого не повторялось.

Крыса на открытом уроке

Еще один случай директор зоопарка вспоминает с улыбкой. Любовь к братьям меньшим помогла ему в свое время не оконфузиться в школе.

- Открытый урок, проверяющие, тишь да гладь - божья благодать. Рассказываю материал, волнуясь, и в это время по классу начинает ходить огромная белая крыса. Она была ручная, я просто взял ее на руки, все засмеялись, и конфликт был ликвидирован.

Про юбочку

- Другой смешной эпизод из девяностых годов прошлого века, когда я уже был директором школы, - рассказывает кладезь школьных баек. - Залетает учительница, за руку втягивает девочку в коротенькой юбочке с гневом: «Ну до чего дошли!».« Вика, - говорю девочке, - давай, в другом придешь, все-таки школа. Рядом живешь, сходи, переоденься». Учительница ушла. Я сижу в кабинете и заходит Вика. Посмотрел на нее и чуть под стол не упал от смеха. Школьница прикололась. Она пришла не в юбочке, а в шортиках, которые были еще короче юбочки. Уроки заканчивались уже, я ее со смехом отправил домой, конфликт разрешился. В каждом педагоге должно быть доброе восприятие ребенка, если злость живет, вы не учитель, – подытожил Сергей Писарев.

Возвращение журнала

- Мне вспоминаются случаи не столько смешные, сколько те, где торжествует справедливость, - говорит барнаульский преподаватель Фарида Габдраупова. - У меня как-то сложный был класс. Коллеги предупредили, что ребята всех проверяют на вшивость. И вот меня вызывают к директору с урока, возвращаюсь в класс, журнала нет. Это тогда катастрофа была электронных версий еще не было .«Где журнал?»- спрашиваю. Все молчат. Я не стала скандалить, вызывать завуча. Говорю: «Дети, давайте отмотаем пять минут назад, я выйду, через пять минут зайду, пусть журнал лежит на столе». Я верила, что коллективное сознание лучше. И добавила: «Вы дети хорошие, я верю». Через две минуты в коридор выходит мальчик говорит : «Можете заходить в класс». Журнал снова лежал на своем месте. Я запомнила это как еще одно доказательство, что в людей надо верить.

Заколоченная дверь

- В середине девяностых я работал учителем информатики в лицее №86 . Помню, я и коллега Вячеслав, учитель математики пошутили над всей школой 1 апреля, – вспоминает Сергей Агафонов, преподаватель ОБЖ в гимназии № 42. - Взяли и входные двери забили крест- накрест. Вернее не забили, была бутафория. Но если смотреть издалека, было видно надпись «1 апреля учеба отменяется» и крест на двери. К 8 утра перед входом собралась практически вся школа. Никто не догадался даже дернуть дверь. Приезжает директор Валерий Александрович, останавливается. Попросил принести выдергу, подошел с ней, дернул, бутафория развалилась. «Добро пожаловать»,- объявил директор под общий хохот.

Землетрясение

Бывшая выпускница лицея № 112 рассказала, как в свое время в городе были напуганы сериями подземных толчков, докатывающихся с Кош-Агача, и этот страх они использовали, чтобы срывать уроки:

- Заходит учительница, отворачивается к доске, а мы в это время начинаем раскачивать карандаш, который на люстре висел. Она оборачивалась и кричала: «Выбегаем дети, землетрясение». Сейчас об этом вспоминать немножко стыдно,- говорит Анна, - хочется передать всем учителям поздравления с профессиональным праздником, пожелать удачи в их нелегком труде и «никаких землетрясений!».

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