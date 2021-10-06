Меньше стрессов: что думают алтайские эксперты о сокращении контрольных в школах

Президент Владимир Путин поручил сократить число контрольных работ в школах. Фото: Олег УКЛАДОВ

Президент Владимир Путин поручил сократить число контрольных работ в школах. В настоящее время профильные ведомства должны подготовить свои предложения. Корреспондент «Комсомолки» решила узнать мнения алтайских педагогов, депутатов и докторов по поводу регулирования учебной нагрузки на школьников.

Сокращение контрольных и самостоятельных работ чаще всего связывают с повышенной нагрузкой, которая сейчас легла на плечи школьников. Однако, как считают некоторые педагоги, проблема перезагруженности детей связана не только со школой, но и, например, с бесконтрольным использованием интернета, неправильным распорядком дня и учебного процесса дома. В начальных классах, как отмечает депутат АКЗС Сергей Писарев, который с 1988 по 2000 год работал в барнаульской школе №105, чаще всего устают скорее родители, чем сами дети. Взрослые, приходя с работы уставшими, делают домашнее задание вместо ребёнка, а не просто контролируют его. Потом связывают свою усталость с тем, что детей перезагружают в школе, в том числе контрольными и самостоятельными. Старшеклассники готовятся к урокам сами, и, по мнению депутата, с нагрузкой вполне справляются. При этом Сергей Викторович приводит в пример своего внука, который помимо школы успевает заниматься языками, посещает две спортивные секции.

- Ничего страшного, если контрольные сократят, не произойдет. В современных школах дети психологически приспособлены к самостоятельному оцениванию своих знаний - рассказывает Сергей Писарев, депутат АКЗС.

Многие старшеклассники прекрасно осознают свой уровень подготовки, поэтому те, кто заинтересован в знаниях, уже на этапе выполнения домашнего задания пытаются самостоятельно или при помощи учителя ликвидировать свои пробелы. И в данном случае количество контрольных работ не влияет на это фактор. Профессиональный учитель, как говорит Сергей Писарев, обладает способностью по одному только взгляду, ответам ученика на занятии определять, усвоен ли материал, но это возможно только при прямом контакте в классе. А при дистанционном формате обучения, что в последнее время актуально в связи с пандемией коронавируса, сокращение контрольных работ, по мнению барнаульского учителя русского языка и литературы Фариды Габдрауповой, возможно, усложнит процесс оценивания усвоенных знаний школьников.

- В привычном режиме работы мы каждый день взаимодействуем с учениками на уроках, проверяем тетради, а вот на расстоянии, единственный вариант проверить, как освоен материал – контрольные и самостоятельные работы, - рассказывает Фарида Габдраупова, учитель русского языка и литературы

Также педагог отмечает, что проверочные работы мотивируют детей повторять пройденный материал, стимулируют к проявлению ответственности.

- Некоторые учителя вводят дополнительные контрольные работы вне плана. Возможно, именно это и создает «перегруженность». Но при этом у педагогов есть реальное представление о знаниях учеников, - говорит Фарида.

Другие педагоги, например, Юлия Галкина, являющаяся директором школы и учителем русского языка МБОУ «СОШ №53», считает, что контрольные – это все-таки стресс и переживания для учеников. Данное мнение подтверждает и детский доктор.

- Контрольные работы - всегда сильная эмоциональная нагрузка для школьников. Переживают все, вне зависимости от подготовки. У ребёнка есть сомнения: напишет он работу хорошо или нет. К тому же, к контрольным работам нужно дополнительно готовиться. Иногда такая подготовка совпадает по разным предметам, - говорит детский врач Денис Фуголь.

Доктор отмечает, что на психологическое и эмоциональное здоровье ребёнка отмена контрольных скажется положительно, а для контроля уровня знаний должны существовать альтернативные методики.

Что касаемо нагрузки на самих педагогов, то работы в связи с сокращением контрольных, как предполагает сами учителя, меньше не станет. Возможно, что часы от контрольных или самостоятельных работ, будут отведены на освоение новой или повтор уже усвоенной программы. Учителя пока затрудняются ответить, как может повлиять сокращение контрольных работ на четвертные и итоговые оценки.

Как пояснили редакции «Комсомольской правды» в минобразовании и науки Алтайского края реализация поручения президента по сокращению контрольных работ начнется после того, как поступит официальный документ и рекомендации по данному вопросу. На данный момент учителя в работе основываются на СанПиН.

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