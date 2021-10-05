«Помогите найти брата!». Семья из Минска разыскивает родственника на Алтае

Запрос уже много лет висит на сайте «Жди меня» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В редакцию «КП»- Барнаул» обратился житель Минска, полковник запаса Николай Михайлович Слесарев. Его семья уже несколько лет разыскивает потерянных во время войны родственников. Запрос уже много лет висит на сайте «Жди меня», отправлен поисковикам Барнаула, но пока никаких просветов.

- Речь идет о моем двоюродном брате и его семье, потерянных во время войны, - рассказал Николай Михайлович.

Медаль «За отвагу»

В письме из Минска сообщается, что родной дядя, полковника запаса Павел Ильич Слесарев родился в 1920 году, а в 1941- м был призван на фронт из Рогачевского района Гомельской области. Благодаря данным сайта «Мемориал», родственникам удалось узнать, что Павел Слесарев был награжден медалью «За отвагу».

Запрос уже много лет висит на сайте «Жди меня» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Из архивного приказа по 461 отдельному полку РГК от 02.08.1943г: « От имени Президиума Верховного Совета СССР награждаю медалью «За отвагу»: телефониста 5 батареи гвардии красноармейца Слесарева Павла Ильича за то, что он участвовал в боях против немецких захватчиков с 28 июля 1941 г. по 12 июля 42 года Западный фронт». В документе говорится, что «будучи в разведке в составе группы из 5 человек, боец убил 3-х солдат и одного немецкого офицера, а также из личного оружия при наступлении убил 2-х немецких солдат». Там же говорится о тяжелом ранении красноармейца.

Работа в тылу и снова на фронт

Судя по архивным документам, с 12 июля 1942 года раненый Павел Слесарев находился в 193 медсанбате Калужской области, затем в различных эвакуационных госпиталях.

В итоге, 29 июля красноармеец оказывается в госпитале Барнаула, а через два месяца военно-врачебная комиссия отправила его на работу в тыл. В справке из госпиталя говорится, что Слесарев «признан годным к нестроевой службе в тыловых учреждениях по поводу травматической культи 2-3 пальцев левой стопы, деформации первых пальцев обеих стоп после огнестрельного ранения, затрудняющего ходьбу и ношение обуви». При этом в медицинских документах уточняется, что физическую работу он выполнять не может.

В тетради учета Барнаульского военно-пересыльного пункта 1 октября 1942 года сделана запись о направлении его на работу в лесоторговую контору Алткрайлес. Но уже через полгода бондаря плодоовощного комбината Слесарева решили вновь отправить на фронт. Фронтовика-инвалида вместе с другими тысячами бойцов бросили в мясорубку Курской битвы…

Умер от ран

Последний архивный документ, имеющийся у родственников – именной список лиц начальствующего и рядового состава, умерших от ран в период боевых действий с 21июля по 3 августа 1943года. В списке значится Слесарев Павел Ильич, наименование части – 461 отдельный минометный полк, воинское звание – красноармеец, должность – стрелок. Павел Ильич умер от ран 23 июля 1943 года, похоронен в селе Сажное Курской области (ныне Белгородской).

Остались жена и сын

В той же справке о смерти Павла Ильича Слесарева появилась строчка: «Жена – Гладких Александра Александровна». Судя по всему, знакомство произошло во время работы в Барнауле, но семейная жизнь оказалась недолгой. Получается, когда Павла Ильича вновь забирали на фронт, Александра ждала ребенка.

Запрос уже много лет висит на сайте «Жди меня» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- К сожалению, только в последний год жизни родной брат Павла, мой отец Слесарев Михаил Ильич, рассказал, что у Павла и его жены предположительно в 1943-1944 годах в Барнауле родился сын, которого звали Юрий, - написал Николай Михайлович Слесарев в редакцию «Комсомолки». - Пенсию за погибшего Павла Ильича сначала получал наш дедушка Слесарев Илья Арсентьевич, затем, после войны, в 1945 году по письму (или запросу) пенсия была переоформлена в Барнаул на имя Гладких Александры Александровны и сына Юрия.

- Возможно, мой отец так долго ничего не рассказывал, потому что после войны все были зашуганы НКВД, – предположил Николай Михайлович в телефонном разговоре с корреспондентом « КП». - Отца в пятнадцать лет угнали в Германию к кулаку, потом они группой оттуда сбежали, две недели шли, а когда пришли к своим - их в «кутузку», а после войны на шахты. Может быть, своей биографией не хотел родственникам навредить…

- Поиски Юрия и его мамы мы начали в декабре 2014 году, – говорит Николай Слесарев, - увы, пока получили отрицательные ответы из архивов УВД, ЗАГС и других организаций Алтайского края со ссылкой на законодательство РФ. Может быть, публикация в вашей газете поможет нам…

Запрос уже много лет висит на сайте «Жди меня» Фото: из личного архива героя(ев) публикации

PS. В архиве семьи не сохранились фото Павла Ильича Слесарева. На снимках, представленных в тексте - Слесарев Михаил Ильич( отец автора письма) - 1953 год, дедушка Илья Арсеньевич Слесарев - 1965 год, бабушка Анна Прохоровна Слесарева - 1965 год, Слесарев Михаил Ильич с внучками Наташей и Аленой - 1981 год.

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