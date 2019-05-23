Разделенные в роддоме сестры-близнецы встретились через 37 лет

Кажется, что такие истории могут быть только в кино. Судьба разделила сестер-близняшек сразу после рождения: мать написала от них отказ в роддоме, после чего девочек отдали в приемные семьи. Долгое время они даже не знали о существовании друг друга, но при этом всегда находились рядом – учились в одном и том же университете, жили в соседних городах Алтайского края... Но встретились лишь спустя 37 лет после рождения!

Приемные дети

Марина и Лена родились в 1982 году в городе Шемонаиха Восточно-Казахстанской области. Это был день Рождества Христова. Увы, но в светлый праздник чуда не случилось. Говорят, в их семье был большой скандал. Муж молодой женщины уверял, что она «нагуляла» детей и заставил ее отказаться от малышек. По другой версии, бросить младенцев мать заставили ее родители. Что произошло на самом деле, сейчас уже и рассказать некому.

Девочки были абсолютно здоровые, поэтому желающие удочерить их нашлись сразу. Мариночку, которая появилась на свет первая и была чуть крупнее своей сестры, прямо из роддома забрала семья из Заринска. А Леночку удочерила медсестра из Змеиногорска.

- Я была очень слабенькой, некоторые «доброжелатели» даже говорили, что вряд ли вырасту здоровой и полноценной. Но мама, работавшая медиком, отмахнулась и твердо сказала, что все будет хорошо. Своих детей она не могла иметь, но меня очень сильно любила, - рассказала Елена.

Много лет сестры не знали о существовании друг друга, но, по словам теперь уже взрослых женщин, они всегда будто чувствовали друг друга.

- Было ощущение пустоты, тревоги, что чего-то не хватает, хотя видимых причин для этого не было. Могло ни с того ни с сего стать плохо, да так, что два-три дня просто не получалось подняться с постели, хотя мы обе ничем не болели, - вспоминает Елена.

Соседи знали правду

Как говорят, шила в мешке не утаить. Тем более в маленьком городке Заринске, где все друг друга знают. Кто-то из соседей проболтался, что Марина приемная. Через взрослых эти слухи донеслись и до детей. В школе Марину начали дразнить, называя приемышем. При этом родители девочки отмахивались – мол, ерунда все это, злые дети просто хотят ее задеть. Однако учась в старших классах, Марина однажды вызвала родителей на откровенный разговор. И они рассказали всю правду.

- Почему не забрали мою сестру? – спросила девушка.

Но взрослые лишь развели руками - времена были тяжелые, двоих бы не потянули. Так Марина узнала, что у нее есть сестра, но не знала, как и где ее искать.

Так близко и так далеко

После школы девочки поступили в вуз. Обе выбрали Алтайский государственный университет, правда факультеты были разными. Лена решила изучать экономику, а Марина выбрала политологию.

Они учились на заочном отделении, а сессии часто выпадали на разное время, поэтому судьбоносной встречи там не произошло. Но преподаватели то и дело путали имена девушек, а однокурсники рассказывали каждой, что по вузу ходит их близнец. Случались даже обиды, мол, видели тебя в Барнауле, а ты посмотрела, отвернулась и не поздоровалась.

Сестры не особо придавали этому внимание – мало ли сколько в мире похожих друг на друга людей. К тому же Лена на тот момент даже и не подозревала о существовании сестры.

Семейная тайна

Всю правду о существовании сестры Лена узнала на 35-ом году жизни.

- Однажды отец, подвыпив, проговаривался, что я неродная, про сестру что-то говорил, но я особо не вникала, думала, что это пьяный бред. Потом какие-то родственники намекали на это же. Спросить у мамы я боялась - вдруг обидится. Как то раз отец начал вспоминать, как вез меня из роддома. Я говорю, раз ты все знаешь, рассказывай. Он и выложил, - вспоминает Елена.

Мир Лены словно перевернулся, не было никаких обид – ни на приемных родителей, ни на биологическую мать – хотелось лишь найти сестру. Она обращалась в «Жди меня», но там ничем помочь не смогли, так как было слишком мало информации. Все, что знала девушка, это место своего рождения. Через пару лет ей удалось выяснить, что город, куда увезли Марину – Заринск.

Это была зацепка, Лена нашла в «Одноклассниках» редакцию газеты «Наш город Заринск» и попросила жителей о помощи.

- Я не верила особенно в успех. Но люди откликнулись! Ко мне в друзья, наверное, полгорода добавилось, нашлись те, кто знал мою сестру. На следующий день мы с ней списались, а в обед уже говорили по телефону, - вспоминает Елена.

Сестры беседовали по душам несколько часов.

- Марина оказалась такой чувствительной, плакала, я ее успокаивала. Мы так рады, что нашли друг друга, - рассказала Едена.

Разговор с матерью

Сложнее всего эту новость Лене и Марине оказалось рассказать родителям, те переживали сильнее своих дочерей. Осмелев, Лена решилась наконец-то поговорить со своей мамой. Она показала ей фотографии Марины.

- Так у тебя же волос длинных никогда не было, когда успела?

- Это не мои фотографии, мама.

- А чьи?

- Да я вот у тебя хотела спросить. Когда-то ведь надо об этом поговорить, мне уже почти 40 лет.

После этого приемная мать Лены рассказала дочке, что действительно удочерила ее, а не признавалась раньше, потому что боялась, что Лена ее не простит.

- Она расплакалась и все подтвердила. Она боялась мне рассказать, а я к ней боялась подойти. Весь день с мамой проревели-проговорили, - вспоминает Елена.

Сестры еще не виделись друг с другом, лишь разговаривали по телефону. Как только у детей закончится школа, они планируют встретиться и познакомиться семьям:

- Что дальше? Да мы пока ничего не планируем, просто хотим наговориться за все те 37 лет, которые мы не виделись.