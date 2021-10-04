Родители барнаульских школьников пожаловались на нехватку учебников

Недостаток учебников пообещали закрыть в октябре Фото: Олег УКЛАДОВ

Родители учеников барнаульской школы №134 в паблике «Барнаул 22» пожаловались на нехватку учебников по географии и биологии. Даже в электронном формате не получается их найти, что серьезно осложняет учебный процесс.

- Хотелось бы поднять вопрос с обучением в школе №134. Ребенок учится в седьмом классе. На дворе октябрь, а учебники до сих пор детям не раздали в полном объеме: нет учебника по географии, биологии, а домашнее задание по ним задают. В интернете этих учебников нет, так как это новые издания. Бумажный вариант тоже купить не можем, так как книг в городе попросту нет, - поделились родители школьников.

Кроме того, родители посетовали на отсутствие регулярного расписания у школьников. График занятий на последующий день детям присылают после 21.00. Родители надеются, что огласка поможет привлечь внимание соответствующих органов на эту проблему.

В Министерстве образования и науки Алтайского края уже прокомментировали ситуацию. Ведомство отмечает, что в этом учебном году было увеличено число учащихся на 100 человек. Больше всего человек пришли в седьмой класс, поэтому сейчас в организации целых четыре параллели. Однако книжный фонд школы на такое число учеников оказался не рассчитан.

- В июле 2021 года школой были заказаны недостающие учебники, но поставка задерживается. Сроки уже утверждены с поставщиками, недостаток учебников будет закрыт в октябре этого года. До поставки недостающих учебников в книжном формате дети будут обеспечены электронными учебниками, - пояснили в министерстве.

Кстати, в комментариях подписчица Евгений Днепровская отметила, что издательства «Дрофа» и «Просвещение» долго объединялись, и поэтому учебники не печатались около полугода, из-за чего и появилась проблема с поставками.

Школьникам посоветовали решить вопрос через других учеников, у которых есть учебники - сфотографировать нужные страницы для подготовки домашних заданий.

Также в Минообрнауки сообщили о том, что директора школы привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушения закона о создании необходимый условий для учебного процесса. Вопрос по поводу учебников стоит на особом контроле в городском комитете образования. Что касается расписания, то график «плавает» из-за заболеваемости педагогов.

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