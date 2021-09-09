С начала года на Алтае произошло почти 80 ДТП с животными

Пять человек получили травмы в результате наезда автомобиля на животное Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года в Республике Алтай уже зарегистрировано 77 ДТП, когда автомобилисты совершали наезд на животных. К счастью, из людей никто не погиб, но травмы получили пять человек, сообщают в ГИБДД по региону.

Большинство аварий приходится на случаи с бесконтрольным выпасом домашнего скота. Сотрудники правоохранительных органов проводят профилактические беседы с владельцами стад, но меньше ДТП не становится. Лидером в этом трагическом рейтинге является Онгудайский район – 23 аварии. И это не удивительно: жители данной территории занимаются скотоводством – разводят коней, овец, коз, коров, маралов. Не всегда пастухи выполняют свою работу добросовестно. Нередки случаи, когда автомобилисты сбивают животных, находящихся на самовыгуле, либо пересекающих проезжую часть с грубыми нарушениями.

Кроме этого, еще 11 ДТП зафиксированы в Шебалинском районе и восемь - в Кош-Агачском. А на днях громкая (во всех смыслах этого слова) авария произошла в селе Усть-Кан. Видео с места дорожно-транспортного происшествия облетело все соцсети. На кадрах с камеры наружного наблюдения видно, как по дороге идет стадо коров, и в него на огромной скорости врезается ВАЗ-21074. Как позже установили правоохранительные органы, за рулем находилась 35-летняя местная жительница. После столкновения с животными она сбежала.

В результате ДТП две коровы погибли. Водитель не пострадала. Установлен и владелец стада - им оказался 56-летний житель села Усть-Кан.

По факту данного происшествия возбуждено два административных дела: одно на водителя, покинувшего место аварии, и другое на собственника животных, которых он вел по трассе вне специально установленных мест. В первом случае виновнице грозит лишение прав на срок до 1,5 лет или арест до 15 суток. Скотоводу же могут назначить штраф до 300 рублей. Дальнейшее взаимоотношение участников ДТП определит суд: кто и за чей счет будет восстанавливать автомобиль и кто заплатит за погибших животных.

- Госавтоинспекция региона предупреждает участников дорожного движения о том, что риск наезда на животных увеличивается в ночное время, рано утром, а также при неблагоприятных погодных условиях или во время недостаточной видимости. Для снижения вероятности таких происшествий необходимо соблюдать безопасную скорость движения, - подчеркиваю в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

А вот владельцам домашнего скота надо быть особо внимательными при нахождении стада вблизи дорог.

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