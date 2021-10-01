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Общество1 октября 2021 11:40

Директор алтайской школы предстанет перед судом за мошенничество

Женщина похитила около 60 тысяч рублей
Антонина Лышова
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На данный момент женщина уже добровольно возместила ущерб

На данный момент женщина уже добровольно возместила ущерб

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении директора одной из школ Заринского района. Женщину обвиняют в мошенничестве, сообщает ГУ МВД России по региону.

Эта история началась еще в сентябре 2017 года. Директор одной из школ муниципалитета направляла в бухгалтерию комитета по образованию и делам молодежи Заринского района документы, в которых были фиктивные сведения, что одному из педагогов школы якобы положены стимулирующие выплаты, а другому учителю нужно заплатить за замещение коллеги в проведении занятий на домашнем обучении и за продлёнку. На имя данных сотрудников приходила зарплата, которую директор присваивала себе, и эту аферу она проворачивала вплоть до декабря 2019 года. За это время женщина незаконно получила около 60 тысяч рублей, выделенных из бюджета.

Как пояснили «Комсомолке» в региональной полиции, данные махинации были обнаружены в ходе работы сотрудников подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции межмуниципального отдела МО МВД России Заринский. Дело возбудили в марте этого года по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения).

На данный момент женщина уже добровольно возместила ущерб, но вину признала только частично. Дело направлено в Заринский районный суд, где и будет рассмотрено.

Отметим, что в комитете по Образованию и молодежной политике Заринского района нам рассказали, что должность директора школы давно занимает другой сотрудник.

- Человек, в отношении которого возбуждено уголовное дело, не работает в этой должности уже 2 года», - прокомментировала председатель комитета Ирина Сироткина в разговоре с корреспондентом «КП».

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