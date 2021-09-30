Алтайские педагоги рассказали, чем отличалась в школе Марина Ракова, подозреваемая в хищении 50 млн рублей

Марина Ракова родилась в городе Горняк Алтайского края. Фото: Минпросвещения РФ

Экс-замглавы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова, являющаяся уроженкой Алтайского края, стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Как сообщает РИА «Новости», возбуждено уголовное дело.

В доме и на работе у бывшей чиновницы прошли обыски. В настоящий момент Ракова находится на свободе, пока что мера пресечения в отношении нее не избиралась.

История мошенничества берет свое начало в 2019 году. Тогда, будучи замминстра просвещения, Марина Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств по госконтракту на проект «Учитель будущего» в сумме 150 миллионов рублей. Однако при проверке были выявлены признаки фальсификации отчетных документов. Согласно санкции п. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество в особо крупном размере») Раковой может грозить лишение свободы на срок до десяти лет и штраф до миллиона рублей.

Добавим, Марина Ракова родилась в городе Горняк Алтайского края в семье педагога и прокурора. Закончила барнаульскую гимназию N74. Кстати, там ее помнят, как активистку и медалистку. Марина Ракова училась в профильном математическом классе, но проявляла большой интерес к литературе.

- Марина отличалась оригинальным мышлением. Готовила интересные доклады, очень часто выходила за рамки школьной программы. Всегда умела отстоять свою точку зрения при анализе художественных произведений. Обладала прекрасной памятью, знала много стихотворений наизусть, - рассказывает «Комсомолке» Татьяна Евдокимова, директор гимназии №74.

Педагоги также вспоминают, что Марина Ракова увлекалась карате, была признанным лидером, умела объединить вокруг себя и вести за собой сверстников. В 2002 году она окончила МГТУ им. Н.Э. Баумана, также изучала сравнительно-правовой анализ в Алтайской академии экономики и права.

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