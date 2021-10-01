Дожди с мокрым снегом и до -7 градусов: какой будет погода на выходных в Алтайском крае

Погода в Алтайском крае со 2 по 3 октября Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных в Алтайском крае будет свежо: ночью возможно похолодание до -7 градусов, днем же ожидается до +8 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

Ночью в субботу, 2 октября, в регионе температура воздуха составит -2...+3 градуса. Дождь, мокрый снег, утром местами туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с

Днем в субботу Алтайском крае прогнозируют +3...+8 градусов. Дождь, утром с мокрым снегом, местами туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с

Ночью в воскресенье, 3 октября, температура воздуха составит -2...+3 градуса, при прояснении до -7 градусов. В отдельных районах дожди с мокрым снегом, гололедные явления, местами туман. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с

Днем в воскресенье в Алтайском крае прогнозируют +2...+7 градусов. На большей части территории дожди, утром с мокрым снегом, в отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Важно!

В региональном управлении МЧС напоминают, что накануне холодов необходимо провести обслуживание автомобиля, проверить все его системы, механизмы и узлы. Стоит съездить на СТО, чтобы специалисты проверили целостность предохранителей, топливной системы, аккумуляторной батареи. Кроме того, важно проводить вовремя ежегодное техническое обслуживание.

– Если не хотите остаться без средства передвижения, не используйте самодельные или не предназначенные для прогрева автомобиля устройства. В салоне автомобиля не стоит курить. Если хотите сохранить тепло двигателя и используете укрывной материал, то приобретайте специально изготовленные для этого автомобильные одеяла, – отметили в МЧС.

В ГИБДД Алтайского края также сообщают, что автомобилистам необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать ПДД.

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