В Барнауле пройдут осенние продуктовые ярмарки

Покупателей просят соблюдать масочный режим и дистанцию Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульцы и гости города в субботу, 2 октября, смогут купить продовольственные товары от местных производителей. Время работы ярмарочных площадок - с 10 до 14 часов, сообщает пресс-центр администрации краевой столицы.

Мясо птицы, свежая говядина и свинина, рыба – весь ассортимент ярмарок только от предприятий Алтайского края. Также на площадках можно будет купить колбасные изделия, деликатесы, растительное масло, кондитерские и хлебобулочные изделия. Предприятия обещают большой выбор круп, сахар и яйца, только свежие овощи и фрукты.

Ярморочные площадки будут находиться во всех районах города по следующим адресам:

- Железнодорожный район - проспект Ленина, 71; проспект Красноармейский, 131;

- Индустриальный район – улица 50 лет СССР, 51а;

- Ленинский район – поселок Научный городок, 31;

- Октябрьский район - проспект Ленина, 152;

- Центральный район - проспект Красноармейский, 36; улица Чайковского, 21.

Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки покупателей просят соблюдать масочный режим и дистанцию.

Интересующую информацию можно узнать по номеру 37-04-64.