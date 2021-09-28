Телеведущая Регина Тодоренко едва не утонула во время сплава по Катуни

Регина Тодоренко на Алтае Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Известная телеведущая Регина Тодоренко вместе со своим партнером по передаче «Орел и Решка» Тимуром Родригезом побывала на Алтае, где на ее долю выпало немало приключений, в том числе экстремальных. Об одном из них она рассказала на своей странице в Instagram.

- Нарыдалась я на реке Катунь. Во время сплава наш рафт перевернулся при прохождении порога. Я давно перестала чего-либо бояться. За много лет путешествий у меня выработался иммунитет к словам «не могу», «не хочу». Так как от меня зависит сложится сюжет или нет. Увидит аудитория интересное путешествие или нет, - пишет Тодоренко. - И каждый раз я рискую, честно скажу, рискую много, иногда неоправданно. Поэтому мой страх давно утерян где-то в Гондурасе или Колумбии. Но на Алтае я начала чувствовать совсем по-другому. Не просто так эти земли называют священным!

Регина Тодоренко на Алтае (фото: скриншот страницы ведущей в Instagram)

К счастью, все завершилось благополучно, и путешествие теледивы продолжилось. Кроме сплава она успела спрыгнуть с тарзанки на Чемальской ГЭС. По словам Регины, поначалу это было страшно, а потом захотелось еще и еще.

Не сложно догадаться, что в этой передаче Тодоренко досталась участь бродить со 100 долларами в кармане. О том, хватило ли ей денег теперь можно посмотреть на телеканале «Пятница». Сама же ведущая признается, что осталась в восторге от алтайских красот.

- За weekend - это буря эмоций, как контрастный душ. Сперва греет тебя, умиротворяет таинственностью природы, лечит твою душу и тело травами, а потом окатывает с ног до головы адреналиновым градом. За пару дней я проехала 1030 км, пообщалась с потрясающими людьми, сплавлялась по реке Катунь, перевернулась на рафте, прыгнула с высоты 18 метров, съела строганину из марала и тайменя, попробовала самый вкусный в мире десерт из брусники, ох... хорошо было, - рассказывает она.

По итогам визита на Алтай Тодоренко составила список того, что обязательно надо сделать или увидеть: это, разумеется, активность – рафтинг или просто катание по реке, рыбалка, загадать желание на Ороктойском мосту в Чемальском районе, обязательно переночевать не в гостинице или на базе, а в кемпинге и желательно ближе к реке.

- Их по Алтаю множество, но лучше возле реки, на рассвете вы поймёте, почему, - добавляет ведущая «Орла и Решка».

Также следует покататься на зиплайне и не только возле ГЭС, совершить паломничество на остров Патмос. А еще можно совершить ретрит – полное уединение от общества, далеко в горах.

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