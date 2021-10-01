Проиграли дважды: барнаульские рекламисты оценили извинение Тандыра №1 перед «Мужским государством»

Сеть ресторанов извинилась перед сторонниками движения «Мужское государство» Фото: Анна Перевощикова

Накануне в Барнауле произошел крупный скандал: сеть ресторанов «Тандыр №1» извинилась перед сторонниками движения «Мужское государство» после угроз из-за поста с темнокожим парнем. В соцсетях последовала бурная реакция пользователей, которые остались в непонимании, почему компания «прогнулась» под движение, которое уже не в первый раз терроризирует заведения общественного питания.

- «Тандыр» удалили пост и извинились, взрослые оскорбленные мужчины в комментариях указали, что они извинились неправильно. Тогда «Тандыр» отредактировали свое извинение, то есть «переизвинились». Мое мнение – компания проиграла дважды. Первый раз, когда СММ-щики решили опубликовать стоковую фотку, никак не связанную с их брендом. Просто потому что «вроде модненько, трендово». Второй раз, когда вместо того, чтобы устойчиво стоять на своем и защищать свой имидж, заслуживая уважение адекватной части целевой аудитории, тем более, когда есть опыт крупных коллег, который можно перенять, - считает одна из барнаульских рекламисток, пожелавшая остаться анонимной.

Как рассказал «Комсомолке» директор компании комплексного продвижения «Кирпич» Иван Морозов, относиться к этой ситуации можно двояко. Если говорить про опыт компании «Тануки», которая тоже столкнулась с травлей от «Мужского государства», то они просто стали принимать заказы по предоплате. Однако специалист считает, что у нашей местной компании просто может не быть таких инструментов, тем более что «Тандыру №1» приходится конкурировать с другими крупными компаниями, к примеру, «Грильницей» и «Грилем №1».

- С точки зрения рекламы, было бы хорошо дать отпор. Хотя бы с той позиции, что они заявляют о себе как о мультикультурной кухне, и им должно быть все равно на эти ксенофобские выпады. Такая позиция могла бы привлечь к ним больше народа. Кстати, в группе множество клиентов их все-таки поддержали, и похвалили за то, что те извинились. Вообще осуждать «Тандыр №1» - нет смысла, так как каждый ведет бизнес, как считает нужным, но если бы они решили противостоять «МГ», то они, возможно, получили бы больше позитивных откликов, - считает Иван Морозов.

Напомним, лидера движения «Мужское государство» оскорбило фото рекламного поста с участием темнокожего парня. Он призвал компанию извиниться, и пока она этого не сделает, попросил активистов движения устроить сбой в работе сайта: заказывать доставку еды, указывать оплату при получении, а после – отказываться от заказа. В итоге работа сайта на некоторое время, действительно, была парализована, и компании не осталось ничего более, чем удалить посты и принести свои извинения за шумиху.

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