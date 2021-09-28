Барнаульскую сеть ресторанов заставили извиниться сторонники движения «Мужское государство»

Фото рекламного поста с участием темнокожего парня оскорбило лидера движения Фото: Анна Перевощикова

От истории, которая приключилась в эти дни в Барнауле, становится омерзительно. Барнаульская сеть ресторанов «Тандыр №1» извинилась перед сторонниками движения «Мужское государство», которые, по некоторым данным, в том числе Википедии якобы «занимаются травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей ЛГБТ».

«От лица компании ТАНДЫР №1 мы хотим принести извинения за то, что задели РУССКУЮ НАЦИЮ нашими фотографиями», - стыдливо раскланиваются в сети Инстаграмм компании.

Фото рекламного поста с участием темнокожего парня оскорбило лидера движения «Мужское государство». После чего он призвал последователей всеми силами парализовать работу "Тандыра".

«Вы либо удаляете все посты с ******** (представителями негроидной расы, прим. авт.) и выкладываете пост в свой аккаунт инстаграмма, где извиняетесь перед русским народом за навязывание ему чуждых ценностей, либо вы всю свою жизнь будете работать только по предоплате, как «Тануки», - пригрозил руководству сети лидер сообщества «Мужское государство» Владислав Поздняков.

Одновременно Поздняков призвал своих сообщников, которых, увы, немало, начать травлю «Тандыра», а именно - заказывать еду, а после того, как приедет с ней рассыльный, отказываться. Напомним, что до этого он уже угрожал также сети Тануки и те (к их чести!) не прогнулись под его угрозами и ввели предоплату. В Барнауле получилось по-другому. Уже через день «Тандыр» удовлетворил Позднякова, убрав рекламу и официально извинившись. После этого «царь мужского государства» смилостивился и повелел в Telegram своим последователям оставить барнаульскую компанию в покое.

От комментариев «Комсомолке» руководство сети «Тандыр 1»отказалось. Специалист, связывающая нас с руководством, подтвердила, что наш запрос и телефон те видели, но от комментариев все равно отказываются.

В ответе местному информационному агентству «Амител» директор сети Мартин Оруджян все же объяснил, что «сдаться решил, когда понял: у партнёров, которые вообще не имеют отношения к рекламе, может рухнуть весь бизнес».

По его подсчетам, только на доставке "в никуда" от травли компания потеряла больше 30 тысяч рублей за один вечер 27 сентября. Это, конечно, не 30 серебряников, но уж простите, ассоциации всплывают…

- Не судите их строго, - прокомментировал всю эту кухню один из спикеров «КП». - Сами знаете, как растут националистические настроения, агрессия к иностранцам. Людям ничего не остается, как пересилить себя.

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