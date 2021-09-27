Распространителя наркотиков на Алтае осудили на девять лет

Изъятые наркотики (фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю)

Девять лет лишения свободы получил 26-летний житель Рубцовска, обвиненный в покушении на реализацию крупного объема наркотиков. Подробности сообщают в пресс-службе УФСБ России по Алтайскому краю.

- В июле 2020 года мужчина был задержан с оптовой партией синтетических наркотических средств, превышающей 200 разовых доз. При этом во время задержания он пытался избавиться от конверта с наркотиком и скрыться, - рассказывают в ведомстве.

Выяснилось, что молодой мужчина оказался причастен к работе интернет-магазина, специализирующегося на продаже наркотиков. Он должен был выполнять функции оптовика-курьера. Через мессенджер он получал информацию от куратора, где находится партия запрещенных веществ. Далее перевозил их в Веселоярск и расфасовывал, а после делал тайники на территории Рубцовска.

В проделанной работе он докладывал своему «работодателю». Только после этого ему перечисляли заработную плату.

Свою вину мужчина так и не признал. Тем не менее, доказательств оказалось достаточно, чтобы опровергнуть его слова. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Решение вступило в законную силу.