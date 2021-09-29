В Барнауле открыли Шукшинские дни на Алтае

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

28 сентября состоялось официальное открытие Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтае» и XXIII Всероссийского Шукшинского кинофестиваля. Торжественное мероприятие прошло на сцене театра драмы.

Официально мероприятие с приветственным словом открыл губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

- Как известно, наш фестиваль проводится ежегодно в июле, когда празднуется день рождения Василия Макаровича Шукшина. Но в этом году фестиваль пришлось перенести, мы вынуждены были отказаться и от уличных массовых мероприятий. Тем не менее, долгожданный фестиваль, который более 40 лет проводится в память о нашем земляке, известном писателе, актере и режиссере, в этом году все-таки состоится, - произнес он со сцены.

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Действительно, пандемия уже второй год подряд вносит свои коррективы в программу проведения фестиваля. Вот и сейчас зрители остались без традиционной «красной дорожки» и представления перед театром драмы. Да и количество почетных гостей значительно сократилось, зато их качество вопросов не вызывает. Так, к примеру, литературная делегация выглядит довольно внушительно. В планах у поэтов и прозаиков провести 16 творческих встреч в восьми городах и районах края. Так что и с читателями успеют пообщаться, и регион посмотреть.

Чуть меньше прибыло участников конкурса короткого и полного метра кинофестиваля. А еще в этом году было принято решение подвести итоги фестиваля в Бийске 1 октября. Там же вручат главный приз - вазу из ревневской яшмы. По сложившейся традиции, ее специально изготовили мастера Колыванского камнерезного завода имени Ивана Ползунова.

Гостей церемонии открытия приветствовали артисты ансамбля «Алтай», а также на сцену поднимались обладатель Шукшинской литературной премии прозаик, член Союза писателей России, главный редактор журнала «Сибирские огни» Михаил Щукин (Новосибирск). Жюри высоко оценило его роман «Ямщина». Он признался, что для него это не просто премия Шукшина, а настоящее признание.

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

- У меня сегодня хорошее настроение. Во-первых, в Барнауле прекрасная погода, а во-вторых, недавно состоялась встреча с читателями. Такое ощущение, как будто я встретился со своим давним товарищем, другом. Честно признаюсь, сердце застучало чаще. Барнаул для меня, как и Алтайский край – край не чужой, потому что я многократно бывал здесь. На тех же Шукшинских чтениях, - говорит прозаик.

Кстати, по его словам, именно «Сибирские огни», где он является редактором, взялись публиковать Василия Шукшина, когда столичные редакции ему отказали. Так что между Алтаем и Новосибирском есть еще одна историческая ниточка, объединяющая регионы.

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме этого, со своими стихами на сцене драмтеатра выступила заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей.

- Поздравляю вас с открытием Шукшинского фестиваля и с 84-летием Алтайского края, - подметила любимая народом артистка. – Нам очень сегодня не хватает таких людей, как Василий Макарович Шукшин. Это была личность, которая являлась талантливейшим писателем, но и человеком, который до глубины души любил свою родину. Мне очень хочется надеяться, что возможно, уже где-то на Алтае родился человек, который нет, не станет вторым Шукшиным, а понесет то знамя, которое нес Василий Макарович, и чтобы когда-нибудь на Алтае был фестиваль имени того человека, который уже родился, - сказала Варлей.

Символично, что завершатся Шукшинские дни на Алтае в день памяти известного актера, режиссера и писателя, 2 октября. Именно в этот день его не стало.

- В этот день гостей и всех почитателей его таланта ждут в мемориальном музее в Сростках. Там подготовлена специальная программа, каждый посетитель сможет узнать для себя что-то новое о жизни и творчестве нашего земляка, - также добавил губернатор.

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытие Шукшинских дней на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

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