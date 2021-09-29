На Алтае воспитанники ясельной группы сбежали из детского сада

Дети не пострадали Фото: Олег УКЛАДОВ

В селе Шебалино Республики Алтай несколько детей из ясельной группы ушли за территорию. Из-за произошедшего прокуратура региона провела проверку, сообщает ведомство.

Правоохранители выяснили, что маленькие дети, воспитанники ясельной группы одного из детских садов, во время дневной прогулки ушли без сопровождения взрослых с территории детского сада. Сделать это не составило особого труда, потому что в этот момент ворота не были заперты.

К счастью, дети были на улице недолго, и вскоре их приключения закончились. Малышей заметил и доставил в отделение сотрудник полиции. Через некоторое время их вернули родителям, воспитанники не пострадали.

В прокуратуре подчеркнули, что по закону ответственность за жизнь и здоровье детей несут образовательные и иные организации, где временно находится ребенок.

– В связи с грубым нарушением законодательства прокуратурой района внесено представление в адрес начальника управления образования администрации МО «Шебалинский район», – отметили в ведомстве.

По итогам рассмотрения представления руководителя дошкольной образовательной организации, а также шесть сотрудников детского сада привлекли к строгой дисциплинарной ответственности. Среди них воспитатели и охранник. Кроме того, с руководителями детсадов района провели профилактическую беседу, чтобы избежать подобных случаев в будущем.

Напомним, ранее мы сообщали, что в детском оздоровительном лагере «Беловодье» в селе Усть-Кокса Республики Алтай задержали 35-летнего мужчину, который находится в федеральном розыске. На попутках мужчина добрался до села Усть-Кокса Республики Алтай, где устроился рабочим по укладке тротуарной плитки на одном из строительных объектов. Бригада жила на территории детского лагеря «Беловодье», где вскоре мужчину и задержали сотрудники уголовного розыска вместе с коллегами из территориального отдела внутренних дел. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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