Ковид, кесарево, кома. Как в Барнауле спасали умирающую роженицу

Жительница Барнаула Анна Чупрова Фото: Личный архив

Жительница Барнаула Анна Чупрова почувствовала недомогание 26 декабря в день своего 36-летия. У беременной женщины закружилась голова от резкой слабости, поднялась температура.

«Состояние крайне тяжелое»

Экспресс-тест на ковид на следующий день оказался положительным.

- Я сразу сказала об этом гинекологу, было назначено лечение, и я думала, что справлюсь дома, - вспоминает молодая женщина.

В эти же дни в заринском ковидном госпитале оказались мама и бабушка Анны. Будущая роженица больше беспокоилась о них, чем о себе. При этом с каждым днем самой Ане становилось хуже и хуже. В итоге 1 января будущую роженицу доставили в больницу с тотальным поражением легких.

- Тут же врачами было сделано комплексное обследование ее и будущего ребенка, - рассказывает мать заболевшей роженицы Татьяна Чупрова. – Аню определили в реанимацию городской больницы № 5. Родственникам разрешалось звонить утром и вечером. Каждый раз мы слышали одно и то же: «Состояние крайне тяжелое». Нам оставалось только молиться.

Роды

Медики не отходили от беременной пациентки ни на минуту. Каждый день барнаульские врачи консультировались со специалистами «Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова», проводили консилиумы по поводу тактики лечения.

- 7 января на 32 неделе у Ани позвонила и очень слабым голосом по телефону сказала, что начались роды, - рассказывает мама.

Принимать роды в ковидный госпиталь приехала бригада из алтайского краевого клинического перинатального центра «ДАР». Тут же дежурили реаниматологи. Состояние роженицы было критическим, требовалось сохранить жизнь и мамы и ребенка.

- В три часа у нас появилась Машенька, - рассказывает Татьяна Чупрова. - Ее тут же отправили на лечение в центр охраны материнства и детства. Аня в это время была без сознания.

Аня не могла встать, сил не было, руки дрожали, накатывали слезы Фото: Личный архив

Никаких прогнозов

Пациентку, находившуюся на грани жизни и смерти, после родов подключили к ИВЛ, но ее пораженные легкие не справлялись и 12 января Анну подсоединили еще и к аппарату ЭКМО, который используют в случаях, когда ИВЛ уже не помогает. Это как искусственное сердце и легкие, помогающие временно поддерживать организм.

Никаких прогнозов врачи не давали.

- Это был черный период. Пока Аня лежала в больнице в искусственной коме, в ковидном госпитале в Заринске умерла наша бабушка Анна Кирилловна, - вспоминает Настя, двоюродная сестра Ани, – в голове были страшные мысли.

23 января у Ани остановилось сердце, в истории болезни это звучит как сердечно-легочная реанимация от 23.01.2021. Врачи и в этот момент вытащили пациентку с того света. После этого оставили только на ИВЛ.

В конце января родственникам разрешили говорить с Аней по телефону.

- Она сама не могла разговаривать из-за трубочки в горле, но могла нас слышать, - вспоминает мама Анны. - Мы в отведенные короткие мгновения наперебой рассказывали ей, как мы ее любим, о том, что ее ждут ее сын Илюша и новорожденная Машенька, что все будет хорошо.

Ходить заново

- Я очнулась в первых числах февраля, когда уже никаких трубочек во мне не было, - вспоминает Аня. - Просыпаюсь, и первая мысль: «Боже, что произошло, почему я здесь». Рядом были врач, медсестры. Держа меня за руку объяснили, что я приболела, но это ничего, говорили, что поставят меня на ноги. Рассказали, что у меня родилась дочка. Всей правды сразу не обрушили про мой тяжелый случай. О том, что было в январе, я вообще ничего не помнила.

Аня не могла встать, сил не было, руки дрожали, накатывали слезы. «Вот это приболела», - думала она.

- Но вокруг меня собрались какие-то волшебники, - с благодарностью рассказывает возвращенная к жизни пациентка. - Медбрат включил на своем телефоне музыку мою из сети, санитарка, увидев зареванную, сказала: «Успокойся, возьми себя в руки, самое страшное позади, думай о будущем». Врачи учили меня заново ходить. Даже, когда перевели в другое отделение реаниматологи приходили туда, интересовались здоровьем, поддерживали меня, когда я училась ходить. Одновременно родственники, знакомые, коллеги завалили письмами, подарочками, посылочками. Сыночка на 8 марта открытку нарисовал. Все это помогло мне быстро пойти на поправку.

По словам Ани, январь выпал из ее памяти. Тремор в руках еще остается. Сегодня она проходит реабилитацию в центре «Территория здоровья».

- Когда мы ее встречали из больницы, ноги – спички, на лице - одни глаза,- эмоционально вспоминает мама Анны. - Все мы безмерно благодарны врачам, которые спасли дочь и внучку.

Приехав домой к родителям, Аня тут же пошла в комнату бабушки поздороваться, удивленно оглянулась: «А где она?». Услышав про смерть Анны Кирилловны, горько разрыдалась. Рядом с мамой, в пеленках захныкала Машенька.

- И все, кто был тот момент в доме, не сдержали слез. Родня плакала от горя, что бабушка Анна Кирилловна умерла и одновременно от радости, что ее внучка и правнучка живы. И обнимали друг друга, понимая, что жизнь каждого в любой момент может зависнуть на волоске, что надо беречь друг друга и ценить минуты душевной близости.