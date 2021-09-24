В Барнауле мужчина надругался над родной сестрой

Сейчас мужчина под следствием. Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские следователи возбудили уголовное дело по факту надругательства над несовершеннолетней. Как сообщается в полицейской сводке, оказавшейся в распоряжении корреспондентов «Комсомолки», к делу может быть причастен ранее несудимый житель Новосибирска.

Известно, что сейчас мужчина проживает в Новосибирске, но преступление было совершено в Барнауле. Подозреваемый жил в квартире в краевой столице с конца декабря 2018 по сентябрь 2019 года.

Подозреваемый совершил иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении несовершеннолетней родной сестры, - отмечает источник «КП».

Известно, что девочке на момент преступления не было и 14 лет. Сейчас подозреваемый находится в СИЗО Новосибирска за совершение аналогичного преступления в этом городе.

Напомним, на данный момент продолжается следствие по резонансному делу с похищением и удерживанием в подвале несовершеннолетней. Инцидент с похищением произошел в Бийском районе 31 июля. 12-летняя девочка с родителями отдыхала на даче и поехала кататься на велосипеде. Мужчина подкараулил ее, связал, надел мешок и отвез в подвал своего дома.

Как рассказал Лавкин на допросе, перед этим он наблюдал за девочкой больше месяца. Узнав, что на поиски ребенка организованы силы сотрудников СК, полиции и волонтеров Лавкин отпустил несовершеннолетнюю, а сам скрылся. Несколько дней похитителя разыскивали и 12 августа его задержали на территории Республики Алтай. Мужчину узнал местный рыбак и сообщил об этом в полицию. Сегодня Лавкина доставили в Бийск.