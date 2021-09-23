Выборы в Госдуму-2021: как выглядят результаты алтайских партий на фоне других регионов

Большая часть партий в нашем регионе показали хорошие результаты Фото: Олег УКЛАДОВ

Главным политическим событием этой осени в стране стало голосование за депутатов нового созыва Государственной Думы РФ. В настоящее время, когда все данные уже известны, можно сказать, что представители большинства партий в Алтайском крае на фоне других регионов страны показали результаты выше среднего.

По итогам выборов в Госдуму прошли пять партий. Голоса жителей Алтайского края за них распределились следующим образом:

- «Единая Россия» - 33,68%;

- КПРФ – 30,54%;

- ЛДПР – 9,10%;

- «Справедливая Россия – За Правду» - 9,86%;

- Новые люди – 6,09%.

Если сравнивать с кампанией 2016 года, то очевидно, что многие партии улучшили свои позиции. Так, например, «Единя Россия», набравшая в Алтайском крае 33,68% заняла 70-ую строчку в списке из 85 регионов. Ранее позиции были на несколько пунктов еще ниже, поэтому можно говорить о положительной динамике. В среднем по России партия набрала 49,82%. Хуже всех за «ЕР» в стране проголосовали в Хабаровском крае (24,51%).

В этом году все отмечают успех КПРФ. Так, в 2016 году за партию в Алтайском крае проголосовали 17,25% избирателей, а в этом году – 30,54% (это 6 место из 85 из регионов по всей стране). Лучше всех за КПРФ голосовали в Республике Марий Эл (36,3%), хуже всех – в Чеченской республике (0,75%). Кстати, соседняя Республика Алтай показала высокий результат голосов в пользу КПРФ – 30, 09%, заняв 7 строчку в списке регионов. В среднем по России партия набрала 18, 96%.

А вот эсеры немного потеряли позиции – в 2016 году за партию в Алтайском крае отдали голоса 13,78%, а в этом - 9,86% избирателей региона. Средние данные по России у «Справедливой России – За правду» - 7,43%.

ЛДПР по итогам голосования в Алтайском крае заняла 34-ую строчку с показателем в 9,1% голосов, хотя ранее за нее голосовали не меньше 19% избирателей. При этом в среднем по стране партия набрала 7,5%.

Наконец, новая партия Новые люди по итогам голосованию оказалась на 41 строчке - жители Алтайского края отдали за нее 6,09% голосов. Средние цифры партии по стране – 5,34%. Больше всех голосов за Новых людей отдали в Республике Калмыкия (12, 23%), меньше всех – в Кабардино-Балкарской Республике (0,07%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Итоги парламентских выборов в Алтайском крае – 2021

Средняя явка на выборы составила чуть больше 40% (подробнее)