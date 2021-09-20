Итоги парламентских выборов в Алтайском крае – 2021

По результатам голосования лидером оказалась «Единая Россия» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае подвели предварительные итоги парламентских выборов-2021, которые проходили с 17 по 19 сентября. Жителям региона предстояло выбрать VIII созыв Государственной Думы РФ и новый состав АКЗС. По результатам голосования лидером оказалась «Единая Россия», однако КПРФ по числу голосов буквально наступала на пятки правящей партии.

Выборы в Госдуму

После обработки 99,7% бюллетеней по партийным спискам за «Единую Россию» проголосовали 33,12% зарегистрированных избирателей в регионе. Об этом в ходе пресс-конференции 20 сентября сообщила председатель крайизбиркома Ирина Акимова.

С небольшим отрывом второе место в регионе заняла фракция КПРФ с результатом в 30,8%. Остальные партии набрали меньше 10% голосов. Третьей стала «Справедливая Россия – Патриоты — За правду» с результатом 9,98% голосов. За ЛДПР в Алтайском крае проголосовали 9,19% избирателей. Порог удалось преодолеть «Новым людям» с результатом в 6,15%.

Также кандидаты от «Единой России» победили в трех одномандатных округах из четырех, отдав коммунистам Рубцовский округ.

В Барнаульском округе с большим отрывом победил единоросс Даниил Бессарабов, набрав почти 37% голосов. Его соперник от КПРФ Андрея Кривова на округе поддержали чуть больше 19% избирателей. Также чуть меньше 11% голосов избиратели отдали за Виталия Зырянова – кандидата от «Коммунистов России».

В Бийском округе свыше 31% голосов получил единоросс Александр Прокопьев, за ним следом идет представитель КПРФ Антон Арцыбашев – 24,6%. В два раза меньше, чуть выше 12%, набрал, эсер Олег Боронин.

По Рубцовскому округу победила председатель крайкома КПРФ Мария Прусакова. Она набрала 27% голосов. На 5% меньше набрал единоросс Сергей Струченко, почти 9% набрала Людмила Суслова, представитель партии «Справедливая Россия – За правду».

Единоросс Иван Лоор победил в Славгородском округе, набрав 38% голосов. 20,5% – у Анны Левашовой от фракции КПРФ и почти 11% – у Александра Терентьева, представителя партии «Справедливая Россия – За правду».

Выборы в АКЗС

Вместо прежних четырех фракций в новом составе краевого парламента будет пять. К традиционной четверке добавились «Коммунисты России». Коммунистической партии на выборах в региональный парламент удалось обогнать даже ЛДПР.

По партийным спискам Единая Россия набрала – 34,29%, КПРФ – 24,04%», за фракцию «Справедливая Россия – За Правду» проголосовало 13,69% избирателей, «Коммунисты России» набрали 12,1%, ЛДПР - 10,71%. Партия «Яблоко» не смогла преодолеть проходные 5%, набрав лишь 1,71%.

В голосовании по одномандатным округам места поделили между собой «Единая Россия» и КПРФ. Кандидаты от партии власти выиграли только на 19 округах из 34, на остальных 15 победу одержали коммунисты.

Явка и нарушения

Средняя явка на выборах в Алтайском крае составила чуть больше 40% . Самыми активными стали жители Родинского района – участие в голосовании приняли 65,2% избирателей. Также в числе лидеров ЗАТО Сибирский – 63,5% и Завьяловский район с показателем 60,3%.

Как заявили в центральном избиркоме, Алтайский край попал в список регионов с минимальным числом нарушений на выборах. Самое серьезная ошибка была зафиксирована в избирательной комиссия №177 в Ленинском районе Барнаула. Там признали недействительными более 90 бюллетеней. Это было связано с нарушением процедуры голосования вне помещения.

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