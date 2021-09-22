58 шуб из натурального меха незаконно ввезли в Рубцовск

женщина уплатила в федеральный бюджет больше 660 тысяч рублей таможенных платежей Фото: Олег УКЛАДОВ

В одном из магазинов Рубцовска таможенники выявили 58 шуб, которые незаконно ввезли из Китая. Как сообщили в пресс-службе управления Алтайской таможни, предпринимательнице пришлось заплатить за них больше 660 тысяч рублей.

- Во время осмотра торгового павильона города Рубцовска Алтайского края таможенники обнаружили 58 изделий из различных видов натурального меха иностранного производства: женские шубы и мужскую куртку на сумму 3,7 млн рублей, - отметили в ведомстве.

На одежде, действительно, были идентификационные знаки и ярлыки с информацией о модели изделия, размере, материале изготовления и стране происхождения, но хозяйка магазина так и не смогла предоставить документы о декларировании товаров. В итоге весь товар пришлось арестовать, пока предпринимательница не задекларировала их и не уплатила в федеральный бюджет больше 660 тысяч рублей таможенных платежей.

Как напомнили в управлении, для продажи иностранных меховых изделий продавец обязан иметь на руках документы, удостоверяющие, что товар прошел все необходимые таможенные процедуры и выпущен в соответствии с требованиями права Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном деле.

- По действующему законодательству каждая единица изделия из натурального меха, находящаяся в торговом обороте на территории Российской Федерации, подлежит обязательной маркировке контрольным идентификационным знаком. Основная цель маркировки - вывести рынок меховых изделий из теневого оборота, - пояснили в таможне.

Напомним, не так давно алтайские таможенники изъяли у женщины, приехавшей из Германии, книгу, которая входит в список экстремистской литературы. Её нашли во время оформления вещей, которые женщина ввезла с собой в страну. Хозяйка литературы даже не подозревала о том, что религиозная книга запрещена на территории России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эмигрантка из Германии привезла на Алтай экстремистскую литературу

Запрещенную религиозную книгу обнаружили на таможне во время досмотра вещей (подробнее)