Эмигрантка из Германии привезла на Алтай экстремистскую литературу

В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские таможенники изъяли у женщины, приехавшей из Германии, книгу, которая входит в список экстремистской литературы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, «опасную» книгу нашли во время оформления вещей.

- Женщина оформляла принадлежащие ей вещи в связи с переездом на постоянное место жительства из Германии в Россию. Книгу она приобрела на территории Германии в период проживания. О том, что печатное издание входит в России в список экстремисткой литературы, даже не подозревала, - отмечают в краевой таможне.

Известно, что речь идет о религиозной книге. Её нашли в личных вещах приезжей во время таможенного досмотра на барнаульском посту. Литература не только входит в список экстремистских, но и запрещена к ввозу на территорию Евразийского экономического союза. Она была признана экстремистской по решению Ростовского областного суда в сентябре 2009 года.

В отношении женщины возбудили дело об административном правонарушении. По решению суда книгу изъяли и планируют уничтожить, а на гражданку Германии наложили штраф – одну тысячу рублей.

Кстати, в настоящий момент перечень экстремистских материалов состоит примерно из 4,5 тысяч пунктов. Полный список опубликован на сайте Министерства юстиции РФ.

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