В реках Барнаула нашли «скорпиона» с фальшивым жалом

С виду насекомое, действительно, напоминает скорпиона Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В барнаульских реках нашли скорпиона с фальшивым жалом. Как сообщила кандидат биологических наук, доцент кафедры АлтГУ Татьяна Антоненко, с виду он больше похож на сухой листик, упавший в воду.

Как выяснили ученые, с виду насекомое, действительно, напоминает скорпиона. Однако на самом деле это клоп. На конце у него есть дыхательная трубочка, которая с виду похожа на жало. Кончик клопа торчит из-под воды, чтобы насекомое могло дышать.

- Настоящие скорпионы – это паукообразные, живущие в засушливых условиях. А наш скорпион – это насекомое, у которого передние конечности превратились в маленькие хватательные инструменты. Он ими очень ловко орудует и, притаившись в воде, ловко нападает на мелкую живность – от малька и головастика до каких-то личинок других насекомых, - отмечает Татьяна Антоненко.

С виду насекомое, действительно, напоминает скорпиона Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Проживает клоп в слабопроточных и стоячих водоемах и может мастерски маскироваться. Кстати, жалит водяной скорпион очень болезненно. Но делает он это не жалом, а хоботком, через который высасывает жидкость из своей жертвы. Смертельной опасности не представляет. Срок жизни такого насекомого – до 4-5 лет. Кстати, у этого клопа есть крылья, поэтому, если в водоеме не осталось еды, он с легкостью может перелететь на другое место.

К слову, по словам эксперта, в наших водоемах водится много необычных животных.

- Мы очень часто знаем о жирафах и слонах больше, чем о тех животных, которые живут с нами рядом. Наши реки и озера просто кишат огромным количеством удивительных животных, - говорит специалист.

К примеру, в Алтайском крае обитает водяная оса – гладыш. Это тоже клоп, причем жалит он так, что рука может потом будто огнем гореть! Также в регионе есть водяные палочники – ранатры.

- Медленные аристократы, которые ловят дзен, сидя в воде! Выглядят очень элегантно и необычно. Длинные, очень худые, неторопливые. Тоже могут куснуть, ведь это клопы с острым хоботком, - добавила Татьяна Антоненко.

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